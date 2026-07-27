INSS inicia pagamento dos benefícios de julho; veja o calendário

Os primeiros a receber são os segurados que ganham até um salário mínimo - Foto: Divulgação

Os primeiros a receber são os segurados que ganham até um salário mínimo - Foto: Divulgação

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) iniciou o pagamento das aposentadorias, pensões, auxílios e demais benefícios referentes ao mês de julho nesta segunda-feira (27). Os pagamentos seguem até 7 de agosto, conforme o número final do benefício.

Os primeiros a receber são os segurados que ganham até um salário mínimo. O crédito começou nesta segunda-feira (27) para os beneficiários com cartão de final 1 e segue diariamente até 7 de agosto. Já quem recebe acima do piso nacional começa a receber entre os dias 3 e 7 de agosto, conforme o calendário oficial do INSS.

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Para consultar a data do pagamento, o segurado deve observar o número final do cartão do INSS, ignorando o dígito que aparece depois do traço. Por exemplo, se o número do benefício for 123456789-4, o pagamento será definido pelo final 9. A data também pode ser consultada pelo aplicativo ou site Meu INSS ou pela Central 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Calendário para quem recebe até um salário mínimo

Final 1: 27 de julho;

Final 2: 28 de julho;

Final 3: 29 de julho;

Final 4: 30 de julho;

Final 5: 31 de julho;

Final 6: 3 de agosto;

Final 7: 4 de agosto;

Final 8: 5 de agosto;

Final 9: 6 de agosto;

Final 0: 7 de agosto.

Calendário para quem recebe acima de um salário mínimo