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Bellinha Delfim foi coroada rainha de bateria da Unidos do Viradouro

A nova rainha da escola de samba estreou em 2019 como passista

relogio min de leitura | Redação 26 de julho de 2026 - 11:14
Bellinha Delfim foi coroada como rainha de bateria
Bellinha Delfim foi coroada como rainha de bateria -

O sábado foi de festa na quadra da Unidos do Viradouro, em Niterói, que lotou para a coroação da nova rainha de bateria, neste sábado (25).

Bellinha Delfim, que estreou na escola como passista em 2019 e foi promovida a musa em 2022, passa a ocupar o posto que, no último Carnaval, foi de Juliana Paes. A atriz foi convidada especialmente para desfilar no espetáculo deste ano que homenageou mestre Ciça e que deu o quarto campeonato à escola.

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Autor: Divulgação | Descrição:

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Bellinha Delfim rainha de bateria Unidos do Viradouro

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