INSS oferece mais de 1,6 mil atendimentos extras no Rio de Janeiro neste fim de semana

Os interessados ainda podem agendar o atendimento pela Central 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h, ou pelo site e aplicativo Meu INSS - Foto: Divulgação

Os interessados ainda podem agendar o atendimento pela Central 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h, ou pelo site e aplicativo Meu INSS - Foto: Divulgação

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realizará 1.605 atendimentos extras no Rio de Janeiro no próximo fim de semana. Os atendimentos acontecerão nos dias 25 e 26 de julho, com a oferta de avaliações sociais e perícias médicas. As Agências da Previdência Social (APS) de Avenida Brasil, Bangu, Barra da Tijuca, Barra Mansa, Barra do Piraí, Duque de Caxias, Engenheiro Trindade, Itaguaí, Nova Iguaçu e São João de Meriti receberão o público durante a ação.

Os interessados ainda podem agendar o atendimento pela Central 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h, ou pelo site e aplicativo Meu INSS.

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Avaliação Social

As avaliações sociais acontecerão nas unidades de Avenida Brasil, Barra da Tijuca, Itaguaí e São João de Meriti. Ao todo, serão ofertadas 365 vagas para o próximo fim de semana.

Número detalhado de vagas:

Avenida Brasil – 120 vagas

Barra da Tijuca – 115 vagas

Itaguaí – 60 vagas

São João de Meriti – 70 vagas

Perícia Médica

Os atendimentos de perícia médica acontecerão nas APS de Avenida Brasil, Bangu, Barra Mansa, Barra do Piraí, Duque de Caxias, Engenheiro Trindade e Nova Iguaçu. Ao todo, serão oferecidas 1.240 vagas para segurados que aguardam por uma avaliação médica.

Quantitativo detalhado de vagas:

Avenida Brasil – 330 vagas

Bangu – 168 vagas

Barra Mansa – 100 vagas

Barra do Piraí – 40 vagas

Duque de Caxias – 224 vagas

Engenheiro Trindade – 264 vagas

Nova Iguaçu – 114 vagas