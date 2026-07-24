Gonçalenses podem participar de baile charme no Parque RJ Nosso Sonho

Para celebrar a história da Black Music e manter viva a essência do charme, o Parque RJ Nosso Sonho, no Boa Vista, vai receber o Baile Charme Família Black Star. O evento acontece no próximo domingo (26), a partir das 14h, e é aberto para todas as idades.

O Baile Charme Família Black Star é um movimento de inclusão social que utiliza a arte e a dança como ferramentas de transformação, alegria e união.

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Para valorizar e divulgar a cena cultural de São Gonçalo, o grupo promove um festival em um espaço plural, onde pessoas de todas as idades, raças e origens se encontram para celebrar a música e as raízes do charme.

Durante o evento, o público poderá se divertir ao som de estilos como New Jack Swing, Charme Nacional, R&B, Quiet Storm e Clássicos.

O Parque RJ Nosso Sonho fica na Rua Formosa, nº 3352, no Boa Vista, e funciona de terça a domingo, das 6h às 22h.