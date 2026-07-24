Astro da NBA, Lebron James assina com o Philadelphia 76ers por duas temporadas

O astro do basquete Lebron James, considerado um dos maiores da história do esportes, está de casa nova. Depois de deixar o Los Angeles Lakers, onde ficou por oito temporada, o jogador vai assinar com o Philadelphia 76ers por 2 anos. Com 41 anos de idade, o atleta vai atuar, pelo menos, até completar 43.

O destino de Lebron era o grande assunto do momento na NBA e o capítulo final foi surpreendente. Outras três franquias, Miami Heat, Cleaveland Cavaliers e Golden State Warriors, eram favoritas para assinar com o jogador. Mas o 76ers 'correu por fora' e convenceu o astro a se juntar ao time da Philadelphia.

A informação inicial foi dada pelo jornalista americano especializado em transações na liga, Shams Charania, e logo depois confirmada pelo astro nas redes sociais.

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"Acredito que posso ajudar a tornar o Philadelphia 76ers um time campeão e estou tão animado para energizar uma nova base de fãs e começar esta jornada incrível pela última vez. Obrigado, LA. Miami, eu vou amar para sempre e Nordeste de Ohio sempre será lar", disse LeBron James.

Como disse Lebron em seu texto, esse deve ser seu último contrato na NBA. Quando esteve em LA Lakers, o jogador tinha duas vontades: ser campeão com o time mais midiático da liga e atuar com seu filho, Bronny James, e ele conseguiu realizar os dois objetivos.

Em parte da declaração nas redes, Lebron falou sobre o fim da carreira, mas decidiu ter uma última 'dança'.

"Pensei que tinha terminado quando a temporada acabou. Eu não estava pronto para anunciar isso e sabia que precisava de um tempo para realmente decidir, mas tinha quase certeza de que havia jogado minha última partida. Fui sincero naquela última coletiva de imprensa quando disse que precisava olhar para dentro de mim e decidir se ainda amo este esporte. Eu realmente ainda amo este esporte e tenho mais a oferecer".

Na Philadelphia, Lebron terá a companhia de outros astros da liga como Tyrese Maxey, Jaylen Brown e o grande nome, até então do time, Joel Embiid.