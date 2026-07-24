Desafio da Ponte 2026 terá esquema especial de trânsito na Ponte Rio-Niterói; Confira!

A realização do Desafio da Ponte 2026 vai provocar mudanças no trânsito da Ponte Rio-Niterói a partir da noite deste sábado (1º). A operação especial prevê interdições de faixas nos dois sentidos da via e deve ser encerrada até o meio-dia de domingo (2), após o término da prova.

Por volta das 5h de domingo, o trecho entre Mocanguê e a Praça do Pedágio também terá uma faixa interditada, nos dois sentidos da via. A concessionária Ecovias Ponte acredita que o tráfego será completamente restabelecido até o meio-dia, depois da prova.

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O esquema foi organizado em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Centro de Operações Rio (COR), demais órgãos públicos e a organização do evento. Ainda de acordo com a Ecovias Ponte, a ação de planejamento teve início seis meses antes da corrida e contou com reuniões para a determinação dos protocolos de segurança, logística operacional e gerenciamento do tráfego.

Ao longo da prova, aproximadamente mil pessoas trabalharão na operação, entre agentes da Ecovias, policiais rodoviários, organizadores e prestadores de serviço. Todos os funcionários operacionais da concessionária responsável pela ponte estarão mobilizados para atuar no monitoramento, no atendimento aos usuários e também no apoio à corrida.

Profissionais de diferentes áreas foram treinados especificamente para trabalhar durante o evento, como, por exemplo, as equipes de hidratação e as equipes que atuarão nas ambulâncias contratadas pela organização da corrida.

O início da prova será na Rua Professor Plínio Leite, em frente ao Caminho Niemeyer, em Niterói. Depois de alguns quilômetros pelas vias da cidade, os corredores seguem para a Ponte Rio-Niterói, onde irão percorrer cerca de 14 quilômetros sobre a Baía de Guanabara.

Para possibilitar o deslocamento dos corredores depois da corrida, será ofertado um esquema especial de barcas entre Rio de Janeiro e Niterói.