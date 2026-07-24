Jornalista Caíque Verli é encontrado morto em apartamento no ES; polícia apura causa

O jornalista Caíque Verli, de 33 anos, foi encontrado morto no apartamento onde morava sozinho, em Vitória, na manhã desta quinta-feira (23). Ele era repórter da TV Gazeta e atuava também na produção de conteúdos para o portal g1.

Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Viçosa, Caíque iniciou a carreira na produção de conteúdo para os veículos impresso e digital da Rede Gazeta. Também trabalhou como repórter da CBN Vitória e, nos últimos anos, integrava a equipe da TV Gazeta, participando do telejornal “Gazeta Meio Dia”.

Leia também:

Após mais de uma década paralisado, Hospital Estadual da Mãe tem projeto reavaliado pelo Estado

Igreja é invadida e sacrário é depredado em São Gonçalo



De acordo com a Polícia Civil, a principal linha de investigação é de que a morte tenha sido causada por um problema de saúde, possivelmente relacionado a uma crise convulsiva. No local, foram encontrados indícios de que o jornalista pode ter passado mal e não conseguiu pedir ajuda.

Caíque foi encontrado caído no chão do apartamento após não comparecer ao trabalho no horário habitual. Sem conseguir contato por telefone, colegas da emissora foram até a residência e o localizaram. Segundo informações de pessoas próximas, o jornalista tinha histórico de convulsões, mas não havia relatado episódios recentes nos últimos seis meses.

O velório teve início na manhã desta sexta-feira (24), na capela do Grupo Zelo. O sepultamento está previsto para às 16h, no Cemitério Jardim da Paz, em Carangola, na Zona da Mata mineira, cidade natal do jornalista.