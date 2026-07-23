Vini Jr e Virginia atendem fãs e distribuem autógrafos durante visita a São Gonçalo
Reconhecido mundialmente, Vini Jr. segue mantendo uma forte ligação com São Gonçalo
A passagem de Vinícius Júnior por São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, ganhou ainda mais destaque pelo carinho demonstrado ao público. Ao lado da influenciadora Virginia Fonseca, o jogador parou para atender fãs durante sua visita ao bairro onde cresceu.
Cercados por moradores e admiradores, os dois distribuíram simpatia, posando para fotos, gravando vídeos e autografando itens. O momento atraiu principalmente jovens e crianças, que aproveitaram a oportunidade de estar perto de um dos maiores nomes do futebol brasileiro na atualidade.
Leia também:
Vini Jr. leva Virginia para churrasco em São Gonçalo, e visita rende memes nas redes
Virginia posta stories em churrasco com Vini Jr. e amigos em São Gonçalo
A recepção calorosa reforça a forte ligação de Vini Jr. com São Gonçalo. Mesmo vivendo no exterior, o atacante faz questão de manter contato com suas raízes e retribuir o apoio recebido desde o início da carreira. A presença de Virginia também chamou atenção e movimentou ainda mais o bairro, transformando a visita em um verdadeiro evento para os moradores da região.