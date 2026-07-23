Polícia Civil prende duas mulheres pela venda de medicamentos abortivos

As duas também são investigadas por lavagem de dinheiro e associação criminosa - Foto: Divulgação

As duas também são investigadas por lavagem de dinheiro e associação criminosa - Foto: Divulgação

Duas mulheres foram presas pela Polícia Civil da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Elas são suspeitas de comercializar medicamentos abortivos. As duas também são investigadas por lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Uma das suspeitas foi detida em Maricá, na Região Metropolitana, e a outra, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ambas em suas respectivas residências.

A investigação teve início após a denúncia de uma mulher que procurou comprar o medicamento e afirmou ter sido lesada. Além da venda dos remédios, as suspeitas orientavam as clientes durantes os abortos e chegavam a cobrar um “adicional noturno” pelo acompanhamento. As vítimas eram instruídas a ingerir grandes quantidades do remédio, sem qualquer critério ou orientação médica.

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Em um dos casos, uma das mulheres registrou a expulsão de um feto de quase seis meses de gestação. A imagem teria sido publicada em um grupo de mensagens e recebido comentários de comemoração e deboche por parte de uma delas. O serviço também era divulgado através de aplicativos de mensagens.

Durante as diligências, a Polícia Civil e o Ministério Público cumpriram mandados de busca e apreensão, que resultaram na apreensão de medicamentos, celulares e uma máquina de cartão, além da prisão em flagrante das duas suspeitas.