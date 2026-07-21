Prefeitura de Itaboraí divulga 6ª convocação dos aprovados no Concurso Público da Educação

A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Administração (SEMAD), publicou a 6ª convocação dos candidatos aprovados no Concurso Público nº 001/2024 da Secretaria Municipal de Educação (SEMED). O edital contempla os convocados para as etapas de apresentação de documentos, exame médico admissional e posterior posse.

É importante informar que com a publicação da 6ª chamada, a Prefeitura de Itaboraí amplia o número de convocados no concurso público municipal. Até a 5ª convocação, já haviam sido chamados 1.475 candidatos aprovados. Nesta 6ª etapa, outros 252 candidatos foram convocados, totalizando 1.727 convocados desde o início do certame.

Os candidatos listados no Anexo I do edital deverão comparecer à Secretaria Municipal de Administração, no Centro, nas datas e horários estabelecidos no documento, portando os documentos originais e cópias exigidos para habilitação ao cargo.

Após a conferência documental, os convocados serão encaminhados para o Exame Médico Admissional, etapa obrigatória para a posse, conforme previsto no edital do concurso. Entre os exames solicitados estão hemograma completo, glicemia, uréia, creatinina, ácido úrico, EAS, audiometria, videolaringoscopia, raio-X de tórax e eletrocardiograma, nos casos previstos em edital.

A posse dos candidatos dependerá da aprovação em todas as etapas, incluindo a inspeção médica oficial e o cumprimento das exigências documentais. Em seguida, os aprovados serão orientados quanto à escolha da unidade escolar de atuação, respeitando a ordem de classificação.

É importante destacar que o não comparecimento nas datas e horários estabelecidos para apresentação da documentação, realização do exame admissional ou assinatura do termo de posse será considerado desistência, conforme as regras previstas no edital.

Os candidatos que, por motivo devidamente justificado, não puderem assumir o cargo na data prevista poderão solicitar, dentro dos prazos estabelecidos, a prorrogação da posse por até 30 dias ou o deslocamento para o final da lista de classificação, conforme as condições previstas no edital.

A Prefeitura reforça que é de inteira responsabilidade dos candidatos acompanhar todas as publicações referentes ao concurso e eventuais atualizações por meio do Diário Oficial e dos canais oficiais do município.

Serviço

Os candidatos podem entrar em contato pelos seguintes canais:

E-mail: concursoeducacao.cgp@itaborai.rj.gov.br

Secretaria Municipal de Administração: (21) 2342-2864

Secretaria Municipal de Educação: (21) 2635-4661

Setor de Perícia Médica (SEMAD): (21) 2635-4311

Endereço SEMAD: Rua João Feliciano da Costa, nº 132, Centro.