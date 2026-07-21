Homem é preso por espancar o próprio filho em Nova Iguaçu

Um homem foi preso por espancar o próprio filho, de 3 anos, após a criança evacuar e urinar na roupa. Policiais da 58ª DP (Posse), com apoio da 52ª DP (Nova Iguaçu), o localizaram no bairro Monte Castelo, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Segundo a Polícia Civil, ele foi preso no último domingo (19) e autuado em flagrante pelo crime de maus-tratos qualificado. A mãe da vítima denunciou as agressões depois que percebeu as marcas na criança quando a buscou na casa do pai após a visita de fim de semana.

A criança foi levada à delegacia com diversas lesões graves e visíveis aparentes no rosto, compatíveis com agressões físicas por ação contundente. De acordo com a denúncia, a atual companheira do pai teria contado à mãe que as agressões aconteceram de madrugada, após o menino fazer suas necessidades fisiológicas nas próprias roupas.

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A mãe confrontou o homem, que assumiu ter batido na criança como formas de correção. Ele ainda teria dito que por seu filho poderia até matá-lo. O menino passou por exame de corpo de delito, que comprovou as agressões.

Os agentes realizaram diligências e prenderam o homem, que na delegacia, confessou espontaneamente ter agredido o filho. Ele alegou que agiu por irritação após a criança sujar as roupas e atribuiu as agressões às dificuldades financeiras que enfrenta. A criança recebeu atendimento médico e foi submetida aos procedimentos periciais cabíveis, enquanto o preso permanece à disposição da Justiça.