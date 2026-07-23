Fim de semana terá tempo ameno em Niterói e São Gonçalo, e campanha do agasalho reforça mobilização solidária

Há possibilidade de chuva fraca em pontos isolados, principalmente à tarde e à noite - Foto: Divulgação/ Tânia Rêgo/Agência Brasil

Há possibilidade de chuva fraca em pontos isolados, principalmente à tarde e à noite - Foto: Divulgação/ Tânia Rêgo/Agência Brasil

A previsão do tempo para sexta, sábado e domingo em Niterói e São Gonçalo indica um fim de semana de temperaturas amenas e variação de nuvens, típico do inverno na região.

Na sexta-feira (24), o dia começa com sol entre nuvens, mas o tempo pode ficar mais fechado ao longo das horas. Há possibilidade de chuva fraca em pontos isolados, principalmente à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 18°C e 24°C.

No sábado (25), o cenário segue parecido: sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado e chance de chuva leve, especialmente no fim do dia. Os termômetros ficam entre 19°C e 25°C.

Já no domingo (26), o tempo permanece instável, com predomínio de nebulosidade e possibilidade de garoa em alguns momentos. As temperaturas devem variar entre 20°C e 24°C. Com a chegada desse clima mais frio e úmido, cresce a importância de iniciativas solidárias.

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Campanha do agasalho ganha força na região

Com a queda das temperaturas, iniciativas solidárias ganham ainda mais importância. Em Niterói, o Terminal Rodoviário Presidente João Goulart se transformou em um dos principais pontos de arrecadação da Campanha do Agasalho 2026, que acontece até o dia 31 de julho.

A ação incentiva passageiros, lojistas e a população em geral a doarem roupas de inverno, mantas e cobertores em bom estado, que serão destinados ao Exército de Salvação, parceiro da campanha. Os pontos de coleta estão localizados na entrada principal do terminal, em frente à administração, e também no acesso pelo Bay Market.

A proposta é aproveitar o grande fluxo diário de pessoas para ampliar a mobilização solidária. “Queremos que o Terminal seja um ponto de conexão entre pessoas e boas ações. Cada doação faz diferença para quem enfrenta o frio em situação de vulnerabilidade”, destacou a administração.

O Terminal Rodoviário Presidente João Goulart se transformou em um dos principais pontos de arrecadação | Foto: Divulgação

Além disso, o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro (CRF/RJ) também promove a Campanha do Agasalho 2026 em parceria com o Exército de Salvação. Em Niterói, as doações podem ser feitas na seccional localizada na Rua Maestro Felício Toledo, nº 500, sala 1103, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

O Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro (CRF/RJ) também promove a Campanha do Agasalho 2026 | Foto: Nayra Silva

Outra iniciativa reforça a corrente de solidariedade na cidade. Durante o mês de junho, o Pátio, em parceria com a Paróquia São Pedro de Alcântara, realiza a arrecadação de cobertores, edredons e mantas para pessoas em situação de vulnerabilidade.

As doações podem ser feitas na administração do shopping, localizada no 4º andar. A campanha busca mobilizar a população para contribuir com o bem-estar de centenas de pessoas durante o inverno.

Unidades da rede estadual promovem Campanha do Agasalho

Unidades estaduais de saúde estão engajadas na campanha do agasalho 2026. Desde o início do inverno uma grande corrente de solidariedade está focada em arrecadar o máximo de roupas, calçados e cobertores que serão distribuídos nas instituições e entidades cadastradas e atendidas pelo Governo do Estado.

Os tonéis de arrecadação estão instalados em locais de visibilidade e fácil acesso dos funcionários e também dos pacientes, acompanhantes, familiares e público em geral, que queiram abraçar a campanha doando peças de roupas e cobertas.

“O foco da campanha é atender pessoas em situação de vulnerabilidade social e ajudá-las a suportar o inverno com qualidade de vida, uma vez que o frio vem se intensificando a cada semana. É um gesto simples, mas que faz a diferença na vida de quem precisa de apoio”, garante a enfermeira Gabriela Patrício, do Hospital Estadual Alberto Torres.

Os interessados em participar da campanha pode procurar uma das unidades de saúde da sua região, de segunda a sexta-feira, entre 8h e 19h. Na última semana a corrente de solidariedade garantiu calças, blusas, meias e cobertores.

Entre as unidades que participam da Campanha do Agasalho estão os Hospitais Estaduais Alberto Torres, em São Gonçalo, e João Batista Cáffaro, em Itaboraí, e a UPA do Colubandê. As doações podem ser feitas até o dia 15 de agosto.

Unidades estaduais de saúde estão engajadas na campanha do agasalho 2026 | Foto: Divulgação

Sob supervisão de Marcela Freitas