Tumulto na orla de Copacabana assusta banhistas e leva a reforço no policiamento

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver a correria em meio às praias lotadas - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver a correria em meio às praias lotadas - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Tumultos foram registrados na orla da Zona Sul na noite desta terça-feira (21), o policiamento foi reforçado em Copacabana e em áreas próximas à divisa com o Arpoador. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver a correria em meio às praias lotadas.

De acordo com os relatos publicados nas redes sociais, um grupo deixou a faixa de areia em direção ao Parque Garota de Ipanema e ao percorrer ruas ao redor, teria praticado uma sequência de furtos na região, incluindo o de cordões.

Segundo a Polícia Militar, o 19° BPM (Copacabana) não foi acionado para atender à ocorrência de um suposto arrastão no local. No entanto, assim que tomou conhecimento das informações que circulavam, a unidade reforçou o policiamento preventivo na área.

Leia também:

Prefeitura de Itaboraí divulga 6ª convocação dos aprovados no Concurso Público da Educação

Mulher é esfaqueada na cabeça em Itaipuaçu por amigo e passa por cirurgia

Já na área de Ipanema, policiais militares do 23° BPM (Leblon) receberam denúncias sobre um possível tumulto na Rua Francisco Otaviano. Ao chegarem ao local, constataram que a situação já havia sido controlada por outra equipe, não havendo confirmação de arrastão. O policiamento permaneceu intensificado.

Equipes da Operação Copacabana Presente também reforçaram a segurança na área. Como medida preventiva, ônibus que transportavam os grupos foram acompanhados e escoltados pelos policiais. A ação teve como objetivo prevenir a prática de delitos em pontos de ônibus, estabelecimentos comerciais e demais áreas de grande circulação.

O patrulhamento também permaneceu intensificado ao longo da Avenida Nossa Senhora de Copacabana, com o auxílio de viaturas e motocicletas em pontos estratégicos do bairro.