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Personagens marinhos ganham vida em teatro de fantoches no AquaRio para animar as férias de julho

Com funcionamento prolongado, o atrativo convida famílias a realizarem o passeio imersivo

relogio min de leitura | Redação 21 de julho de 2026 - 16:03
Nos dias 22, 24 e 25 de julho, o Anfiteatro do maior aquário marinho da América do Sul recebe novas sessões do Teatro de Fantoches
Nos dias 22, 24 e 25 de julho, o Anfiteatro do maior aquário marinho da América do Sul recebe novas sessões do Teatro de Fantoches -

As férias escolares ganham uma programação especial no AquaRio com atividades voltadas ao público infantil e às famílias. Nos dias 22, 24 e 25 de julho, o Anfiteatro do maior aquário marinho da América do Sul recebe novas sessões do Teatro de Fantoches, uma atração educativa que utiliza personagens e histórias para aproximar as crianças dos temas relacionados à vida marinha e à conservação dos oceanos. A agenda acontece nos dias 22 e 24 de julho, às 10h, 14h e 15h, e em duas sessões no sábado, dia 25, no mesmo horário. A programação está sujeita a alterações sem aviso prévio.

Além das atividades infantis, o público pode aproveitar o roteiro completo de visitação do AquaRio, que reúne cerca de 10 mil animais de 350 espécies em uma estrutura de 26 mil metros quadrados e 4,5 milhões de litros de água. Entre os destaques está o Grande Tanque Oceânico, onde tubarões, raias e outras espécies marinhas proporcionam uma aproximação com diferentes ambientes dos oceanos.

O passeio também inclui atrações como o Museu de Cera, com personagens históricos e figuras conhecidas do público, o Mar de Espelhos, instalação sensorial com jogos de luz e reflexos, e o Globo Experience (GEX), espaço interativo que apresenta cenários e experiências inspiradas em produções da TV Globo. O circuito ainda conta com o espaço dedicado aos axolotes, animais que despertam a curiosidade dos visitantes por suas características únicas.

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Localizado na região portuária do Rio de Janeiro, o AquaRio reúne entretenimento, educação ambiental e conservação em um passeio que conecta diferentes gerações ao universo marinho. Durante as férias escolares, o atrativo amplia as opções de lazer para famílias que buscam atividades que unem diversão e conhecimento.

Programação Teatro de Fantoches

- Quarta-feira (22/07) - Sessões: 10h às 11h; 14h às 15h e 15h às 16h

- Sexta-feira (24/07) - Sessões: 10h às 11h; 14h às 15h e 15h às 16h

- Sábado (25/07) - Sessões: 10h às 11h e 14h às 15h

Serviço - AquaRio

Endereço: Praça Muhammad Ali, s/nº – Gamboa, Rio de Janeiro (RJ)

Horário de funcionamento nas férias: até 2 de agosto, diariamente, das 9h às 18h (última entrada às 17h)

Ingressos e informações: aquariomarinhodorio.com.br

Personagens marinhos ganham vida em teatro de fantoches no AquaRio para animar as férias de julho
Personagens marinhos ganham vida em teatro de fantoches no AquaRio para animar as férias de julho |  Foto: Divulgação

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Apresentação aquario

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