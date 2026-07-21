Personagens marinhos ganham vida em teatro de fantoches no AquaRio para animar as férias de julho

Nos dias 22, 24 e 25 de julho, o Anfiteatro do maior aquário marinho da América do Sul recebe novas sessões do Teatro de Fantoches - Foto: Divulgação

Nos dias 22, 24 e 25 de julho, o Anfiteatro do maior aquário marinho da América do Sul recebe novas sessões do Teatro de Fantoches - Foto: Divulgação

As férias escolares ganham uma programação especial no AquaRio com atividades voltadas ao público infantil e às famílias. Nos dias 22, 24 e 25 de julho, o Anfiteatro do maior aquário marinho da América do Sul recebe novas sessões do Teatro de Fantoches, uma atração educativa que utiliza personagens e histórias para aproximar as crianças dos temas relacionados à vida marinha e à conservação dos oceanos. A agenda acontece nos dias 22 e 24 de julho, às 10h, 14h e 15h, e em duas sessões no sábado, dia 25, no mesmo horário. A programação está sujeita a alterações sem aviso prévio.

Além das atividades infantis, o público pode aproveitar o roteiro completo de visitação do AquaRio, que reúne cerca de 10 mil animais de 350 espécies em uma estrutura de 26 mil metros quadrados e 4,5 milhões de litros de água. Entre os destaques está o Grande Tanque Oceânico, onde tubarões, raias e outras espécies marinhas proporcionam uma aproximação com diferentes ambientes dos oceanos.

O passeio também inclui atrações como o Museu de Cera, com personagens históricos e figuras conhecidas do público, o Mar de Espelhos, instalação sensorial com jogos de luz e reflexos, e o Globo Experience (GEX), espaço interativo que apresenta cenários e experiências inspiradas em produções da TV Globo. O circuito ainda conta com o espaço dedicado aos axolotes, animais que despertam a curiosidade dos visitantes por suas características únicas.

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Localizado na região portuária do Rio de Janeiro, o AquaRio reúne entretenimento, educação ambiental e conservação em um passeio que conecta diferentes gerações ao universo marinho. Durante as férias escolares, o atrativo amplia as opções de lazer para famílias que buscam atividades que unem diversão e conhecimento.

Programação Teatro de Fantoches

- Quarta-feira (22/07) - Sessões: 10h às 11h; 14h às 15h e 15h às 16h

- Sexta-feira (24/07) - Sessões: 10h às 11h; 14h às 15h e 15h às 16h

- Sábado (25/07) - Sessões: 10h às 11h e 14h às 15h

Serviço - AquaRio

Endereço: Praça Muhammad Ali, s/nº – Gamboa, Rio de Janeiro (RJ)

Horário de funcionamento nas férias: até 2 de agosto, diariamente, das 9h às 18h (última entrada às 17h)

Ingressos e informações: aquariomarinhodorio.com.br