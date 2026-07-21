Fluminense confirma lesões em dois zagueiros

O Fluminense sofreu duas baixas no seu elenco, na parte defensiva, para os jogos futuros. Os jogadores Millán e Jemmes precisaram ser substituído na última partida contra o Red Bull Bragantino, que aconteceu na última sexta-feira (17), e as lesões foram confirmadas após a realização de exames de imagem nesta segunda-feira (20).

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Foi detectado uma lesão de grau 3 no zagueiro colombiano, no músculo posterior da coxa direita. A contusão tem previsão de recuperação dentro do período de quatro a seis semanas, assim, ele só poderia voltar aos campos entre fim de agosto e início de setembro.

De acordo com o comunicado divulgado pelo Tricolor carioca, o Jemmes sofreu uma lesão no adutor da coxa direita, de grau 1, e tem previsão para voltar aos treinos e aos jogos no prazo de 15 dias.



Com as baixas, o comandante do elenco, Luis Zubeldía, conta com Freytes e Ignácio para preencher o setor. A dupla de jogadores passou a ocupar as posições dos dois atletas lesionados. Além deles, o novo reforço do Fluminense, Thiago Silva, já foi regularizado e está apto para entrar nos campos e fazer parte dos planos de Zubeldía.