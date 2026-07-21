Sistema dos Correios volta a operar normalmente após instabilidade registrada nesta segunda-feira (20)
Empresa informou que falha foi temporária e que os serviços foram restabelecidos ainda na manhã de ontem
Após a instabilidade que afetou o atendimento em agências dos Correios em todo o país na manhã de segunda-feira (20), o sistema da estatal voltou a operar normalmente. A informação foi confirmada pelos Correios.
Na segunda-feira (20), clientes que buscaram atendimento em unidades, como a agência da Avenida Visconde do Rio Branco, no Centro de Niterói, encontraram os serviços de postagem e devolução de encomendas suspensos.
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Avisos fixados no local informavam que o sistema estava temporariamente indisponível, sem previsão para a normalização.
Em nota ao O SÃO GONÇALO, os Correios esclareceram que a instabilidade foi temporária e que o sistema foi restabelecido ainda durante a manhã de segunda-feira.
"O sistema da rede de atendimento dos Correios apresentou intermitência temporária na manhã dessa segunda-feira (20). No entanto, as funcionalidades do sistema foram reestabelecidas ainda pela manhã, que segue operando normalmente", informou a empresa.
A empresa também lamentou os transtornos causados aos clientes e informou que permanece à disposição da população por meio do serviço Fale Conosco, disponível no site oficial dos Correios.