Sistema dos Correios volta a operar normalmente após instabilidade registrada nesta segunda-feira (20)

Clientes que buscaram atendimento em unidades na manhã desta segunda (20) encontraram os serviços de postagem e devolução de encomendas suspensos - Foto: Reprodução/ Arquivo Pessoal

Clientes que buscaram atendimento em unidades na manhã desta segunda (20) encontraram os serviços de postagem e devolução de encomendas suspensos - Foto: Reprodução/ Arquivo Pessoal

Após a instabilidade que afetou o atendimento em agências dos Correios em todo o país na manhã de segunda-feira (20), o sistema da estatal voltou a operar normalmente. A informação foi confirmada pelos Correios.

Na segunda-feira (20), clientes que buscaram atendimento em unidades, como a agência da Avenida Visconde do Rio Branco, no Centro de Niterói, encontraram os serviços de postagem e devolução de encomendas suspensos.

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Avisos fixados no local informavam que o sistema estava temporariamente indisponível, sem previsão para a normalização.

Clientes que procuraram atendimento na segunda (20) foram informados de que não havia previsão para a retomada dos serviços | Foto: Reprodução/ Arquivo Pessoal

Em nota ao O SÃO GONÇALO, os Correios esclareceram que a instabilidade foi temporária e que o sistema foi restabelecido ainda durante a manhã de segunda-feira.

"O sistema da rede de atendimento dos Correios apresentou intermitência temporária na manhã dessa segunda-feira (20). No entanto, as funcionalidades do sistema foram reestabelecidas ainda pela manhã, que segue operando normalmente", informou a empresa.

A empresa também lamentou os transtornos causados aos clientes e informou que permanece à disposição da população por meio do serviço Fale Conosco, disponível no site oficial dos Correios.