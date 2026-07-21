Funcionário do Banco do Brasil tem prisão preventiva mantida por suspeita de fraudes com dados de clientes

O Ministério Público do Rio conseguiu, durante audiência realizada no último sábado (18), a conversão da prisão preventiva do funcionário do Banco do Brasil, investigado pelos crimes de acesso ilegal a sistemas informatizados, tenativa de furto mediante fraude e integração em organização criminosa.

De acordo com as investigações, o acusado atuava como funcionário do banco e teria utilizado credenciais corporativas para acessar, sem autorização, sistemas internos da instituição financeira. A investigação indica que o acusado extraiu dados sigilosos de correntistas como nome, CPF, telefone, saldo bancário e limite do PIX e transferiu as informações para um servidor externo controlado por uma organização criminosa voltada a fraudes bancárias.

Segundo relatórios técnicos anexados ao processo apontam que a conduta atingiu 4.105 registros de 2.898 contas bancárias, vinculadas a 585 agências distribuídas pelo território nacional. O valor dos prejuízos causados aos clientes foi estimado em aproximadamente R$ 1,43 milhões.

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Na audiência de custódia, o MP fundamentou o pedido de prisão preventiva na gravidade concreta dos atos, na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e no risco de reiteração delitiva, fundamentado em indícios da participação do acusado em uma estrutura criminosa organizada.

Ao deferir a prisão preventiva, o Juízo disse que o investigado se valeu do cargo de confiança ocupado há mais de 20 anos na instituição financeira para transmitir informações confidenciais. O magistrado destacou ainda a sofisticação do esquema e a dimensão financeira dos danos causados.