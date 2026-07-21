Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,079 | Euro R$ 5,7956
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Funcionário do Banco do Brasil tem prisão preventiva mantida por suspeita de fraudes com dados de clientes

Segundo relatórios técnicos anexados ao processo apontam que a conduta atingiu 4.105 registros de 2.898 contas bancárias

relogio min de leitura | Redação 21 de julho de 2026 - 11:15
O MP fundamentou o pedido de prisão preventiva na gravidade concreta dos atos
O MP fundamentou o pedido de prisão preventiva na gravidade concreta dos atos -

O Ministério Público do Rio conseguiu, durante audiência realizada no último sábado (18), a conversão da prisão preventiva do funcionário do Banco do Brasil, investigado pelos crimes de acesso ilegal a sistemas informatizados, tenativa de furto mediante fraude e integração em organização criminosa.

De acordo com as investigações, o acusado atuava como funcionário do banco e teria utilizado credenciais corporativas para acessar, sem autorização, sistemas internos da instituição financeira. A investigação indica que o acusado extraiu dados sigilosos de correntistas como nome, CPF, telefone, saldo bancário e limite do PIX e transferiu as informações para um servidor externo controlado por uma organização criminosa voltada a fraudes bancárias.

Segundo relatórios técnicos anexados ao processo apontam que a conduta atingiu 4.105 registros de 2.898 contas bancárias, vinculadas a 585 agências distribuídas pelo território nacional. O valor dos prejuízos causados aos clientes foi estimado em aproximadamente R$ 1,43 milhões.

Leia também:

Trabalhadores poderão receber parte do lucro de R$ 13,2 bilhões do FGTS

Pré-ENEM Popular de Maricá abre 250 vagas para curso intensivo


Na audiência de custódia, o MP fundamentou o pedido de prisão preventiva na gravidade concreta dos atos, na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e no risco de reiteração delitiva, fundamentado em indícios da participação do acusado em uma estrutura criminosa organizada.

Ao deferir a prisão preventiva, o Juízo disse que o investigado se valeu do cargo de confiança ocupado há mais de 20 anos na instituição financeira para transmitir informações confidenciais. O magistrado destacou ainda a sofisticação do esquema e a dimensão financeira dos danos causados.

Tags:

Crimes cibernéticos dados sigilosos fraude bancária Ministério Público Organização Criminosa prisão preventiva

Matérias Relacionadas