Niterói Jovem EcoSocial abre nova edição com mil vagas gratuitas; inscrições começam em 27 de julho - Foto: Divulgação

Niterói Jovem EcoSocial abre nova edição com mil vagas gratuitas; inscrições começam em 27 de julho - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Niterói, a Firjan SENAI SESI e o Senac RJ lançaram, na última quinta-feira (16), uma nova edição do Programa Niterói Jovem EcoSocial. A iniciativa oferecerá mil vagas gratuitas para jovens de 16 a 24 anos moradores de 22 comunidades do município. As inscrições serão abertas em 27 de julho, e as aulas têm início previsto para o segundo semestre deste ano.

Criado dentro do Pacto Niterói Contra a Violência, o programa reúne qualificação profissional, desenvolvimento humano e inclusão produtiva, preparando os participantes para o mercado de trabalho. Desde sua criação, a iniciativa já beneficiou mais de 1.500 jovens e chega à quarta edição ampliando o número de vagas e o alcance territorial.

Para o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, investir na juventude é uma estratégia para ampliar oportunidades e reduzir desigualdades.

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"Acreditamos que a juventude não é problema, a juventude é solução quando tem oportunidade. Por isso decidimos investir nesse programa em parceria com a Firjan e o Senac, porque sabemos que qualificar um jovem é transformar vidas. Já tivemos mais de 1.500 jovens atendidos pelo Niterói Jovem EcoSocial, com resultados muito positivos, e agora serão mais mil oportunidades para moradores de 22 comunidades. É uma iniciativa que transforma a vida desses jovens, de suas famílias e fortalece suas comunidades."

Nesta edição, a Firjan SENAI SESI ofertará 500 vagas em cursos voltados às demandas da indústria e do mercado de trabalho, enquanto o Senac RJ disponibilizará outras 500 vagas, totalizando mil oportunidades de formação gratuita.

Na Firjan SENAI SESI, os participantes terão acesso à formação profissional aliada ao desenvolvimento de competências socioemocionais, à construção do projeto de vida e ao acompanhamento do Escritório de Carreira, que oferece orientação profissional, preparação para processos seletivos e aproximação com oportunidades de emprego.

Os cursos ofertados pela Firjan SENAI SESI contemplam áreas estratégicas para o desenvolvimento econômico, como tecnologia, indústria, construção civil, logística, energias renováveis e sustentabilidade. Entre as formações estão Desenvolvedor de Aplicativos, Programador Front-End e Back-End, Técnico em Logística, Técnico em Eletrotécnica, Instalação de Sistemas Fotovoltaicos, Soldagem de Aço Carbono, Mecânica de Motocicletas, Agente Ambiental Comunitário, Agente de Reflorestamento, Agente de Saneamento, Assistente de Produção Industrial, Mecânica de Refrigeração Residencial, Eletricidade de Obras, Instalação de Sistemas Drywall, Confeitaria, Padaria e Pizzaria.

O presidente do Conselho Regional Leste Fluminense da Firjan, Ricardo Guadagnin, destacou que a iniciativa fortalece o desenvolvimento regional ao aproximar a formação profissional das necessidades do setor produtivo e ampliar as oportunidades para a juventude.

"O desenvolvimento da nossa região depende da capacidade de conectar pessoas às oportunidades que o mercado oferece. O Niterói Jovem EcoSocial cumpre esse papel ao combinar qualificação técnica, desenvolvimento humano e aproximação com o mundo do trabalho. Para as empresas, significa contar com profissionais mais preparados para os desafios atuais. Para os jovens, representa a possibilidade concreta de construir uma carreira, gerar renda e transformar suas perspectivas de futuro."

Ao todo, o programa oferecerá 28 cursos gratuitos em áreas como tecnologia, indústria, logística, construção civil, gastronomia, beleza, saúde animal, marketing digital, vendas e sustentabilidade.

As vagas são destinadas a jovens moradores das comunidades Leopoldina, Preventório, Chácara, Arroz, Morro do Estado, Bairro de Fátima (Vintém), Cutia, Cocada, Sem Terra, Caniçal, Maravista, Engenho do Mato, Santa Bárbara, Bonfim/Castro Alves, Bernardino, Santo Cristo/Coreia, Vila Ipiranga, Riodades/Pimba, Palmeira, Juca Branco, Boa Vista e Holofote.

SERVIÇO

Programa Niterói Jovem EcoSocial

Inscrições: a partir de 27 de julho

Vagas: 1.000 (500 pela Firjan SENAI SESI e 500 pelo Senac RJ)

Público: jovens de 16 a 24 anos moradores das comunidades contempladas

Início das aulas: segundo semestre de 2026