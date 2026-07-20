Dia do Amigo: encontros diários criam histórias de companheirismo em Niterói

Mais do que uma data para homenagens, a ocasião destaca o valor da amizade como fonte de apoio, companheirismo e bem-estar - Foto: Layla Mussi

Mais do que uma data para homenagens, a ocasião destaca o valor da amizade como fonte de apoio, companheirismo e bem-estar - Foto: Layla Mussi

Celebrado em 20 de julho, o Dia do Amigo reforça a importância dos laços construídos ao longo da vida. Mais do que uma data para homenagens, a ocasião destaca o valor da amizade como fonte de apoio, companheirismo e bem-estar. Em Niterói, histórias vividas na Praia de Icaraí e no Campo de São Bento mostram que, muitas vezes, basta compartilhar a mesma rotina para transformar desconhecidos em grandes amigos.

Na Praia de Icaraí, as caminhadas e atividades físicas praticadas diariamente renderam muito mais do que benefícios para a saúde. Foi ali que Cleide Garcia conheceu Gilce e Talía. O trio se encontra há cerca de quatro anos e, desde então, mantém o hábito de praticar exercícios, caminhar e colocar a conversa em dia.

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Segundo Cleide, a amizade nasceu de forma espontânea. "Quando termina a atividade, a gente dá uma volta por aqui antes de ir para casa." Talía explica que o vínculo foi sendo construído naturalmente com a convivência diária. "A gente começou a se encontrar sempre e acabou criando essa amizade."

O trio se encontra há cerca de quatro anos e, desde então, mantém o hábito de praticar exercícios | Foto: Layla Mussi

No Campo de São Bento, a aposentada Cristine, de 67 anos, e Gil também encontraram na rotina a oportunidade de fazer novas amizades. Frequentadoras do parque, elas contam que se exercitam diariamente e que os encontros acontecem de forma espontânea, já que muitos moradores da região frequentam o local nos mesmos horários.

"A gente não combina. Cada um vem no mesmo horário e acaba encontrando as mesmas pessoas. As conversas começam, surgem afinidades e, quando a gente percebe, já faz parte da rotina um do outro", relata Cristine. Frequentadora do parque há cerca de três anos, ela explica que alguns integrantes do grupo se conhecem há muito mais tempo, tanto que já perderam a conta de quantos anos compartilham a mesma rotina no local.

Frequentadoras do parque, elas contam que se exercitam diariamente e que os encontros acontecem de forma espontânea | Foto: Layla Mussi

Já em um dos bancos da Praia de Icaraí, Frederico, Salvador, Guilherme e Darvin mantêm outra tradição. Todos os dias, eles se reúnem para jogar cartas, conversar e aproveitar a companhia uns dos outros. O grupo conta que os encontros já fazem parte da rotina e que sempre aparece alguém novo interessado em participar das partidas. Assim, entre uma jogada e outra, novas amizades vão surgindo e o círculo de convivência cresce naturalmente.

O grupo conta que os encontros já fazem parte da rotina e que sempre aparece alguém novo interessado em participar das partidas | Foto: Layla Mussi

No Dia do Amigo, histórias como essas mostram que os laços mais verdadeiros nem sempre começam em grandes acontecimentos. Muitas vezes, eles nascem de um encontro casual, de uma atividade em comum ou de uma conversa despretensiosa, provando que a amizade pode surgir nos momentos mais simples do cotidiano.

Sob supervisão de Marcela Freitas