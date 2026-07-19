Rio de Janeiro tem 58 grupos confirmados no Festival de Dança de Joinville

O Rio de Janeiro confirmou 58 grupos de dança e 236 coreografias no 43º Festival de Dança de Joinville, que ocorre em Santa Catarina de 20 de julho a 1º de agosto. As companhias são de 22 cidades do estado, com maior concentração na capital.

A maior parte das apresentações — 193 coreografias — está inscrita nos Palcos Abertos, mostra não competitiva do festival. Outras 38 integram a Mostra Competitiva, quatro o Festival Meia Ponta e uma o Festival 40+.

O Jazz lidera as inscrições fluminenses, com 82 coreografias, seguido por Dança Contemporânea (59), Balé Clássico de Repertório (36), Balé Neoclássico (25) e Sapateado (21). Danças Urbanas, Danças Populares Brasileiras e Dança Coreográfica completam a programação do estado.

A cidade do Rio de Janeiro concentra o maior número de inscrições, com 127 coreografias, seguida por Cabo Frio, Paraíba do Sul, São Gonçalo e Maricá.

Destaques da programação, que deve atrair 400 mil espectadores em 13 dias de evento

Ao longo dos 13 dias de programação, o Festival movimenta ao longo desse período um público de em média 400 mil espectadores, que podem acompanhar apresentações da Mostra Competitiva, Festival da Sapatilha, Festival 40+ e Meia Ponta (que são competitivas), além de atrações em palcos abertos. Ao todo, são 13 palcos montados em espaços públicos de Joinville, além de um palco em São Francisco do Sul. São mais de 6 mil apresentações realizadas ao longo do Festival de grupos e escolas do Brasil e do exterior.

Isso sem contar as noites especiais no palco do Centreventos Cau Hansen e apresentações no Teatro Juarez Machado. Allém da Noite de Abertura, já mencionada, a Noite de Gala, no dia 26 de julho, reunirá estrelas do balé clássico mundial — os brasileiros Marcelo Gomes e Luiza Lopes e os portugueses António Casalinho e Margarita Fernandes — e o espetáculo “De Tango y Sombras”, da companhia argentina Marcos Ayala The Tango Company.

O público também poderá conferir montagens consagradas como “Gala Brusco”, da Cia. Thiago Soares (Rio de Janeiro/RJ), e “Oh My Electric Eye”, da coreógrafa israelense Dana Naim Hafouta, no Teatro Juarez Machado; além de cinco produções completas que serão apresentadas no Teatro do Museu da Dança. O museu foi inaugurado em 2025 e é o único do gênero em atividade na América Latina atualmente.

A programação conta ainda com a maior programação didática de sua história, com 220 atividades, entre cursos, workshops, masterclasses e showcases. A tradicional Feira da Sapatilha, maior feira multissetorial de dança da América Latina, contará com mais de 130 estandes e uma praça de alimentação com 30 opções gastronômicas.

43º Festival de Dança de Joinville

Quando: de 20 de julho a 1º de agosto

Onde: Joinville (SC), com programação no Centreventos Cau Hansen e em outros espaços da cidade

Mais informações: https://festivaldedanca.com.br