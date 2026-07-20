Golpista que vitimou 12 pessoas em Rio Bonito ostenta vida de luxo em Dubai

Responsável por aplicar golpes de pirâmide em 12 moradores de uma mesma rua em Rio Bonito, no interior do Rio de Janeiro, e em outras vítimas em todo o país, Izabela Cristy Gomes Barros, ostenta uma vida de luxo em Dubai. A mulher já teria sido condenada pelo mesmo crime anteriormente.

A mulher se apresenta nas redes sociais, como cantora gospel, empreendedora internacional, modelo e “criadora de estilo de vida”. Apesar de cumprir pena por golpes semelhantes, Izabela é suspeita de permanecer praticando os crimes. Ela saiu do Brasil após uma decisão da Justiça determinar a retenção do passaporte.

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Izabela ganhou fama por prometer altos lucros a investidores através de um esquema que, de acordo com a Justiça, operava nos moldes de uma pirâmide financeira. O crime causou sérios danos financeiros às vítimas que acreditaram nas promessas de rendimento.

Depois de cumprir pena no Brasil, Izabela começou a mostrar nas redes sociais a rotina de luxo e ostentação que levava nos Emirados Árabes Unidos, com viagens, carros de luxo e imóveis. Com isso, foram levantadas novas suspeitas de que a mulher estaria relacionada em esquemas semelhantes que culminaram em sua prisão.

As vítimas contaram que ainda arcam com os prejuízos causados pela pirâmide financeira. Grande parte das vítimas perderam economias que foram acumuladas por toda a vida, outras venderam bens ou se endividaram por acreditar nas promessas de retorno financeiro. Há relatos também de pessoas que tentam se recuperar das perdas.

Além dos prejuízos financeiros, o golpe aplicado por Izabela também deixou marcas nas famílias das vítimas, com relacionamentos destruídos, famílias desestruturadas, sentimento de culpa entre outros problemas. As investigações indicam que a maneira de atuação teria aspectos semelhantes com o do esquema que resultou na condenação.