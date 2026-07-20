Vini Jr. se declara publicamente para Virginia após viagem pela Sardenha

O atacante gonçalense Vini Jr. fez sua primeira declaração pública de amor para a influenciadora Virginia Fonseca desde o fim do relacionamento, em maio. O atleta deixou um comentário em uma publicação da influenciadora neste domingo (19), aumentando os rumores de uma possível reconciliação.

A declaração foi feita em uma postagem com um álbum de fotos da viagem que Virginia realizou ao lado do jogador pela Sardenha, na Itália.

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“Obrigada, Sardenha, obrigada a todos os envolvidos, obrigada, Deus. Vivemos dias maravilhosos e abençoados”, escreveu a famosa na legenda da postagem.

Apesar de simples, a mensagem "Te amo!", acompanhada de um coração vermelho, chamou a atenção dos internautas, que passaram a especular sobre uma possível volta do casal, embora nenhum dos dois tenha confirmado a reconciliação.

Recentemente, os dois têm surgido juntos em diversas ocasiões durante a viagem pela Itália. No último sábado (18), os dois foram flagrados de mãos dadas e trocando carícias durante uma apresentação do cantor Bad Bunny, em Milão.

A influenciadora também marcou presença na comemoração do aniversário de 25 anos de Vini Jr. Na ocasião, o atleta já havia publicado uma mensagem carinhosa para Virginia, o que aumentou as especulações sobre uma possível retomada do relacionamento.