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Instabilidade no sistema dos Correios afeta atendimento em todo o país

Serviços de postagem e devolução de encomendas foram suspensos na agência do Centro de Niterói

relogio min de leitura | Redação 20 de julho de 2026 - 10:33
Sistema dos Correios está temporariamente fora do ar
Sistema dos Correios está temporariamente fora do ar -

O sistema dos Correios apresentou instabilidade na manhã desta segunda-feira (20) e comprometeu o atendimento em agências de todo o país. Em Niterói, clientes que procuraram a unidade da Avenida Visconde do Rio Branco, no Centro, foram informados de que os serviços de postagem e devolução de encomendas estavam suspensos, sem previsão de retomada.

Avisos afixados na agência informam que o sistema está temporariamente indisponível devido à instabilidade. Segundo os comunicados, equipes técnicas dos Correios já atuam para restabelecer os serviços o mais rápido possível.

Clientes encontraram avisos sobre a interrupção temporária dos serviços na agência do Centro de Niterói
Clientes encontraram avisos sobre a interrupção temporária dos serviços na agência do Centro de Niterói |  Foto: Reprodução - Arquivo pessoal

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Clientes que procuraram atendimento foram informados de que não há previsão para a retomada dos serviços e que a agência não está realizando postagens nem devoluções de itens. Ainda não se sabe o que teria causado a instabilidade no sistema.

Avisos informam sobre a indisponibilidade temporária do sistema na agência dos Correios, no Centro de Niterói.
Avisos informam sobre a indisponibilidade temporária do sistema na agência dos Correios, no Centro de Niterói. |  Foto: Reprodução - Arquivo pessoal

Procurados pela reportagem, os Correios ainda não responderam. 

Clientes que procuraram atendimento foram informados de que não há previsão para a retomada dos serviços
Clientes que procuraram atendimento foram informados de que não há previsão para a retomada dos serviços |  Foto: Reprodução - Arquivo pessoal

Tags:

Avenida Visconde do Rio Branco Instabilidade no sistema do Correios Sistema dos Correios

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