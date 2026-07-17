Último dia para se opor à cobrança sindical gera nova fila quilométrica em São Gonçalo

Fila em frente ao Sindicato dos Empregados no Comércio Atacadista e Varejista de Gêneros Alimentícios (SECGAL) - Foto: Layla Mussi

Fila em frente ao Sindicato dos Empregados no Comércio Atacadista e Varejista de Gêneros Alimentícios (SECGAL) - Foto: Layla Mussi

O último dia para protocolar a carta de oposição à cobrança da contribuição assistencial voltou a ser marcado por uma longa fila em frente ao Sindicato dos Empregados no Comércio Atacadista e Varejista de Gêneros Alimentícios (SECGAL), em São Gonçalo, na manhã sexta-feira (17).

Assim como aconteceu ao longo da semana, trabalhadores de supermercados chegaram ainda durante a madrugada para tentar garantir um lugar no início na fila e serem atendidos antes do encerramento do prazo.

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Muitos funcionários levaram bancos e cadeiras para enfrentar horas de espera e reclamaram da necessidade de comparecer presencialmente para solicitar o cancelamento do desconto, que gira em torno de R$ 30 mensais por um período de dois anos.

Márcia de Carvalho contou que chegou ao local às 7h, mas disse que o marido de uma amiga precisou chegar ainda mais cedo para conseguir atendimento.

"Eu cheguei aqui às 7h da manhã, mas o esposo da minha amiga chegou aqui às 3h da manhã. Eu não entendo como é que eles fazem isso. Eles têm acesso aos nossos dados. E a gente é obrigado a vir aqui”, afirmou Márcia que também disse que desistiu de fazer o procedimento no ano passado por causa da fila.

Márcia de Carvalho conta que chegou às 7h mas já encontrou uma grande fila | Foto: Layla Mussi

Andréia Regina, de 54 anos, foi acompanhada de uma amiga que levou um banquinho para as duas revezarem na fila. Andréia contou que chegou por volta das 8h e acredita que só conseguiria ser atendida entre 12h e 13h.

"Acho que é um pouco de descaso, que teria que resolver isso de uma outra forma. É muita gente, muita fila para você ficar aqui por uma coisa simples", disse.

Andréia Regina teve que revezar um banquinho com uma amiga para aguentar a espera na fila | Foto: Layla Mussi

Segundo Andréia, a filha já enfrentou o mesmo problema em outros anos. "Minha filha todo ano faz isso aí. Todo ano essa fila quilométrica”, comentou.

Para Andréia, o processo poderia ser simplificado. "Poderia ter um convênio com a empresa, para a empresa mesmo mandar o documento e cancelar isso. Não precisava formar essa fila."

Fila quilométrica no último dia para protocolar a carta de oposição à cobrança da contribuição assistencial | Foto: Layla Mussi

Patrícia Melo, 53 anos, passou o aniversário enfrentando a espera. Segundo ela, depois de não conseguir uma senha na quinta-feira (16), precisou retornar ao sindicato ainda de madrugada.

Hoje eu estou completando 53 anos e o meu presente de aniversário é estar aqui, nessa humilhação. Isso aqui é uma humilhação para a população de São Gonçalo Patrícia Melo

Patrícia contou que esteve no local no fim da tarde de quinta-feira, mas não conseguiu atendimento.

Algumas pessoas relataram já ter vindo durante a semana, mas desistido pelo tamanho da fila | Foto: Layla Mussi

"Eu estive aqui ontem, às 16 horas, e o rapaz não quis me dar a senha. Hoje estou aqui desde às 5 horas da manhã, como muitas outras pessoas, para poder tirar um negócio que é direito da gente. Eles têm que perguntar para a gente se quer pagar ou não”, declarou.

Patrícia defende que o procedimento volte a ser feito por intermédio das empresas. "Antigamente eram as empresas. A gente fazia as cartas, entregava e elas enviavam para o sindicato. Tiraram das empresas para a gente poder ficar aqui pernoitando. É uma vergonha isso daqui."

Trabalhadores que não chegaram de madrugada acabaram ficando no fim da fila | Foto: Layla Mussi

Procurado, o Ministério Público do Trabalho (MPT) não respondeu aos contatos da reportagem até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação.





Stefanini Soares