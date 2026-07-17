Rock de Niterói ganha destaque no palco do Angra Moto Fest

Promovido pelo Moto Clube Piratas de Angra e apresentado pelo tradicional locutor paulista Picka Pau, o festival reúne música, cultura motociclística, confraternização e entretenimento - Foto: Divulgação/Banda Faixa Etária

Promovido pelo Moto Clube Piratas de Angra e apresentado pelo tradicional locutor paulista Picka Pau, o festival reúne música, cultura motociclística, confraternização e entretenimento - Foto: Divulgação/Banda Faixa Etária

O rock produzido em Niterói será um dos grandes destaques da programação do Angra Moto Fest, considerado o maior encontro de motociclistas da Costa Verde. No sábado (25), as bandas Faixa Etária e Bloody Mary comandam a noite na Praia do Anil, no Centro de Angra dos Reis, diante de um público formado por milhares de motociclistas e apaixonados por rock vindos do Rio de Janeiro, de São Paulo e de diversas regiões do país.

Promovido pelo Moto Clube Piratas de Angra e apresentado pelo tradicional locutor paulista Picka Pau, o festival reúne música, cultura motociclística, confraternização e entretenimento, sendo um dos eventos mais tradicionais do calendário de motociclismo do estado.

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As duas bandas niteroienses chegam ao festival em momentos importantes de suas trajetórias. A Faixa Etária retorna ao Angra Moto Fest, evento do qual participa desde a primeira edição, realizada há mais de 15 anos. Já a Bloody Mary fará sua estreia no palco do festival. Depois de Angra dos Reis, ambas seguem em turnê pelos encontros de motociclistas de Sumidouro, Cabo Frio e Cordeiro.

O coordenador de Gestão de Eventos da Prefeitura de Niterói, André Felipe Gagliano, destaca que a participação das bandas confirma o reconhecimento conquistado por seus músicos ao longo dos anos.

"A presença da Faixa Etária e da Bloody Mary no Angra Moto Fest representa o reconhecimento da qualidade artística, do profissionalismo e da trajetória construída pelos músicos. Elas vêm se destacando nos principais encontros de motociclistas e festivais de rock do estado, levando o nome de Niterói para grandes eventos", afirmou.

Segundo Gagliano, o sucesso das duas bandas também fortalece a imagem de Niterói como um importante polo de produção cultural e economia criativa.

"É motivo de orgulho ver nossos talentos conquistando espaço em eventos de grande porte e abrindo caminhos para outros artistas da cidade. Isso reforça a relevância de Niterói no cenário musical brasileiro", completou.

Fã dos dois grupos, o motociclista Maurão, da HT Mototurismo, acredita que os shows prometem ser um dos pontos altos do festival.

"Sou fã das bandas Faixa Etária e Bloody Mary. Elas representam muito bem o verdadeiro espírito do rock and roll nos encontros de motociclistas. A energia, o repertório e a paixão com que sobem ao palco fazem toda a diferença, criando o clima perfeito para quem ama estrada, liberdade e o universo do motociclismo. Sempre que elas estão presentes, a certeza é de um grande espetáculo", afirmou.

Faixa Etária: quase três décadas de estrada

Criada em 1998, a Faixa Etária nasceu com a proposta de reunir em um mesmo repertório sucessos capazes de agradar diferentes gerações — ideia que inspirou o nome da banda. Formado inicialmente por amigos dos tempos de escola, o grupo começou tocando em festas e pequenos eventos até se consolidar como uma das principais atrações de encontros de motociclistas, festivais de rock e grandes eventos no Rio de Janeiro e em Minas Gerais.

Com repertório baseado nos clássicos do rock nacional e internacional, a banda venceu o concurso Garagem do Faustão, da TV Globo, participou de programas especiais da emissora e foi atração em quatro edições do Réveillon da Praia de Icaraí, tornando-se uma referência do rock em Niterói.

As duas bandas niteroienses chegam ao festival em momentos importantes de suas trajetórias | Foto: Divulgação

Bloody Mary: personalidade e rock vintage

A Bloody Mary iniciou sua trajetória em 2012, idealizada pela vocalista Mariana Oliveira. Desde os primeiros shows, conquistou espaço com uma proposta inspirada no rockabilly e no pop rock vintage, resgatando clássicos das décadas de 1950, 1960 e 1970.

Com o passar dos anos, a banda ampliou seu repertório, incorporando releituras criativas de sucessos do pop e do rock. O resultado é um show marcado por personalidade, qualidade musical e muita energia, capaz de agradar tanto os fãs dos clássicos quanto o público mais jovem.

Frequentador dos principais encontros de motociclistas do estado, Galvani Cunha Bueno acredita que o sucesso das duas bandas pode inspirar iniciativas para aproximar ainda mais o rock do público em Niterói.

"Em um futuro próximo, as bandas poderiam fazer uma apresentação surpresa no Plaza Shopping, o maior de Niterói, no estilo das performances que viralizam na internet. Seria uma excelente forma de aproximar ainda mais o público do rock e valorizar os artistas da cidade", sugeriu.

Essa versão mantém todas as informações da matéria original, mas adota uma linguagem mais voltada ao universo da música, destacando a trajetória das bandas e seu papel na cena rock fluminense, em vez do enfoque predominantemente institucional.