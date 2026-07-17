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Rock de Niterói ganha destaque no palco do Angra Moto Fest

No sábado (25), as bandas Faixa Etária e Bloody Mary comandam a noite na Praia do Anil, no Centro de Angra dos Reis, diante de um público formado por milhares de motociclistas

relogio min de leitura | Redação 17 de julho de 2026 - 18:59
Promovido pelo Moto Clube Piratas de Angra e apresentado pelo tradicional locutor paulista Picka Pau, o festival reúne música, cultura motociclística, confraternização e entretenimento
Promovido pelo Moto Clube Piratas de Angra e apresentado pelo tradicional locutor paulista Picka Pau, o festival reúne música, cultura motociclística, confraternização e entretenimento -

O rock produzido em Niterói será um dos grandes destaques da programação do Angra Moto Fest, considerado o maior encontro de motociclistas da Costa Verde. No sábado (25), as bandas Faixa Etária e Bloody Mary comandam a noite na Praia do Anil, no Centro de Angra dos Reis, diante de um público formado por milhares de motociclistas e apaixonados por rock vindos do Rio de Janeiro, de São Paulo e de diversas regiões do país.

Promovido pelo Moto Clube Piratas de Angra e apresentado pelo tradicional locutor paulista Picka Pau, o festival reúne música, cultura motociclística, confraternização e entretenimento, sendo um dos eventos mais tradicionais do calendário de motociclismo do estado.

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As duas bandas niteroienses chegam ao festival em momentos importantes de suas trajetórias. A Faixa Etária retorna ao Angra Moto Fest, evento do qual participa desde a primeira edição, realizada há mais de 15 anos. Já a Bloody Mary fará sua estreia no palco do festival. Depois de Angra dos Reis, ambas seguem em turnê pelos encontros de motociclistas de Sumidouro, Cabo Frio e Cordeiro.

O coordenador de Gestão de Eventos da Prefeitura de Niterói, André Felipe Gagliano, destaca que a participação das bandas confirma o reconhecimento conquistado por seus músicos ao longo dos anos.

"A presença da Faixa Etária e da Bloody Mary no Angra Moto Fest representa o reconhecimento da qualidade artística, do profissionalismo e da trajetória construída pelos músicos. Elas vêm se destacando nos principais encontros de motociclistas e festivais de rock do estado, levando o nome de Niterói para grandes eventos", afirmou.

Segundo Gagliano, o sucesso das duas bandas também fortalece a imagem de Niterói como um importante polo de produção cultural e economia criativa.

"É motivo de orgulho ver nossos talentos conquistando espaço em eventos de grande porte e abrindo caminhos para outros artistas da cidade. Isso reforça a relevância de Niterói no cenário musical brasileiro", completou.

Fã dos dois grupos, o motociclista Maurão, da HT Mototurismo, acredita que os shows prometem ser um dos pontos altos do festival.

"Sou fã das bandas Faixa Etária e Bloody Mary. Elas representam muito bem o verdadeiro espírito do rock and roll nos encontros de motociclistas. A energia, o repertório e a paixão com que sobem ao palco fazem toda a diferença, criando o clima perfeito para quem ama estrada, liberdade e o universo do motociclismo. Sempre que elas estão presentes, a certeza é de um grande espetáculo", afirmou.

Faixa Etária: quase três décadas de estrada

Criada em 1998, a Faixa Etária nasceu com a proposta de reunir em um mesmo repertório sucessos capazes de agradar diferentes gerações — ideia que inspirou o nome da banda. Formado inicialmente por amigos dos tempos de escola, o grupo começou tocando em festas e pequenos eventos até se consolidar como uma das principais atrações de encontros de motociclistas, festivais de rock e grandes eventos no Rio de Janeiro e em Minas Gerais.

Com repertório baseado nos clássicos do rock nacional e internacional, a banda venceu o concurso Garagem do Faustão, da TV Globo, participou de programas especiais da emissora e foi atração em quatro edições do Réveillon da Praia de Icaraí, tornando-se uma referência do rock em Niterói.

As duas bandas niteroienses chegam ao festival em momentos importantes de suas trajetórias
As duas bandas niteroienses chegam ao festival em momentos importantes de suas trajetórias |  Foto: Divulgação

Bloody Mary: personalidade e rock vintage

A Bloody Mary iniciou sua trajetória em 2012, idealizada pela vocalista Mariana Oliveira. Desde os primeiros shows, conquistou espaço com uma proposta inspirada no rockabilly e no pop rock vintage, resgatando clássicos das décadas de 1950, 1960 e 1970.

Com o passar dos anos, a banda ampliou seu repertório, incorporando releituras criativas de sucessos do pop e do rock. O resultado é um show marcado por personalidade, qualidade musical e muita energia, capaz de agradar tanto os fãs dos clássicos quanto o público mais jovem.

Frequentador dos principais encontros de motociclistas do estado, Galvani Cunha Bueno acredita que o sucesso das duas bandas pode inspirar iniciativas para aproximar ainda mais o rock do público em Niterói.

"Em um futuro próximo, as bandas poderiam fazer uma apresentação surpresa no Plaza Shopping, o maior de Niterói, no estilo das performances que viralizam na internet. Seria uma excelente forma de aproximar ainda mais o público do rock e valorizar os artistas da cidade", sugeriu.

Essa versão mantém todas as informações da matéria original, mas adota uma linguagem mais voltada ao universo da música, destacando a trajetória das bandas e seu papel na cena rock fluminense, em vez do enfoque predominantemente institucional.

Tags:

Angra Moto Fest Bandas de rock Eventos de motociclistas

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