Milton Nascimento é internado com pneumonia no Rio de Janeiro

O cantor Milton Nascimento, de 83 anos, está internado no Rio de Janeiro para tratar um quadro de pneumonia. A notícia foi divulgada por seus representantes nesta sexta-feira (17), que afirmaram que o artista permanece estável, sob acompanhamento especializado e com evolução clínica considerada positiva.

De acordo com a nota oficial, Milton tem reagido bem aos procedimentos adotados e a expectativa é de que receba alta hospitalar nos próximos dias. Após deixar o hospital, ele continuará o processo de restabelecimento em casa, seguindo as orientações da equipe responsável por sua assistência.

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No comunicado, os representantes do cantor afirmaram que a pneumonia é uma “intercorrência comum” dentro das atuais condições de saúde do artista. A internação, de acordo com a nota, ocorreu por precaução, com o objetivo de garantir o suporte necessário e o monitoramento clínico durante esse período.

Nos últimos anos, Milton Nascimento passou a enfrentar problemas de saúde que exigem acompanhamento permanente. Em 2025, o filho e empresário do artista, Augusto Nascimento, revelou que o cantor foi diagnosticado com demência por corpos de Lewy, doença neurodegenerativa que compromete funções cognitivas, motoras e comportamentais. Desde então, sua rotina passou por adaptações para preservar o bem-estar e a qualidade de vida.

Apesar do histórico clínico, o comunicado destaca que o músico segue estável, assistido por profissionais de diferentes especialidades e apresentando boa resposta ao tratamento. Até o momento, não foram divulgados o nome do hospital onde ele está internado nem uma data definida para a alta médica.