Caixa muda de sábado para domingo sorteio da Mega-Sena

A Caixa Econômica Federal alterou o calendário dos sorteios das loterias que tradicionalmente eram realizados aos sábados - Foto: Marcelo Brandt/G1

A Caixa Econômica Federal alterou o calendário dos sorteios das loterias que tradicionalmente eram realizados aos sábados - Foto: Marcelo Brandt/G1

A Caixa Econômica Federal alterou o calendário dos sorteios das loterias que tradicionalmente eram realizadas aos sábados. A mudança já passa a contar nesse fim de semana.

Com a nova regra, os concursos da Mega-Sena, Loteria Federal, Lotofácil, Quina, Timemania, Dia de Sorte e +Milionária deixam de ocorrer na noite de sábado e passam a ser realizados aos domingos, às 11h.

Em nota, a Caixa informou que a alteração entra em vigor nesse domingo (19).

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Apesar das mudanças de dia e horários, os apostadores ainda poderão registrar jogos até 22h de sábado. Já os bolões seguiram disponíveis nos caixas eletrônicos da Caixa até 15 minutos antes do início de cada sorteio.

Os sorteios continuam sendo transmitidos ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube, diretamente do Espaço da Sorte, em São Paulo.