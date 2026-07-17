Partage Shopping em SG, Gonçalo sedia evento do coletivo cultural Dom Sarau, nesse sábado (18), a partir de 17h

O encontro será realizado no 2º andar do shopping, na sala Mais Conhecimento (269), localizada na Avenida Presidente Kennedy, nº 425 - Foto: Divulgação/Dom Sarau

O encontro será realizado no 2º andar do shopping, na sala Mais Conhecimento (269), localizada na Avenida Presidente Kennedy, nº 425 - Foto: Divulgação/Dom Sarau

O Partage Shopping São Gonçalo será palco, neste sábado (18), de mais uma edição do Dom Sarau, iniciativa que promove o encontro entre artistas e o público em uma programação dedicada à música, literatura, poesia, dança e artes plásticas. O evento tem início às 17h, com entrada gratuita.

A programação será realizada na Sala Mais Conhecimento (269), no segundo andar do shopping, localizado na Avenida Presidente Kennedy, nº 425, no Centro de São Gonçalo. A proposta é fortalecer a produção artística local e ampliar o acesso às diferentes manifestações culturais.

Leia também:

Milton Nascimento é internado com pneumonia no Rio de Janeiro

Caixa muda de sábado para domingo sorteio da Mega-Sena

Um dos destaques da edição será o tradicional palco aberto, espaço destinado à participação do público, que poderá apresentar músicas, poesias, performances e outras expressões artísticas, incentivando a integração entre artistas e espectadores.

O encontro também marcará o lançamento do livro 'Afrizitas', da escritora Cláudia Nascimento. A abertura musical ficará por conta do Projeto Acústico Das Plêiades.

A programação reunirá diversos nomes da cena cultural gonçalense, entre eles Becka Carvalho, Wellington Carvalho, Dan Christovam, Ander Castro, Fabiano Jaegger, Lucas Mariano, Françoar, Gessé Viana, Alessandra Oliveira, Victor Gomes, Serginho Soares, Fátima Ribeiro, Maria do Rosário, Jorge D'Jor, Patricia Schunk, Cláudia Nascimento, Priscila Souza, Zezé Poeta, Décio Machado e Selma Reis.

Reconhecido como um importante ponto de cultura em São Gonçalo, o Dom Sarau tem como objetivo incentivar artistas da cidade e valorizar a literatura, a música e as mais diversas manifestações artísticas. A produção cultural do evento é assinada por Lygia Helena Pinheiro.

Serviço

Evento: Dom Sarau – Edição de Julho

Data: Sábado, 18 de julho de 2026

Horário: A partir das 17h

Local: Partage Shopping São Gonçalo – Sala Mais Conhecimento (269), 2º andar

Endereço: Avenida Presidente Kennedy, 425, Centro, São Gonçalo

Entrada: Gratuita