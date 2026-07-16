Morre Maria Amélia Palladino, ex-diretora-geral do Colégio Pedro II

A professora Maria Amélia Amaral Palladino, ex-diretora-geral do Colégio Pedro II, uma das mais importantes instituições federais de ensino do Brasil, foi enterrado nesta quinta-feira (16), ao meio-dia, no Cemitério São João Batista, em Botafogo.

Nascida em 19 de outubro de 1939, Maria Amélia esteve à frente do Pedro II entre 1993 e 1994, sendo a primeira mulher a ocupar o cargo. Escritora e professora de português e literatura, foi, ainda, diretora das unidades Humaitá II e Centro do Pedro II, além de presidente da Academia Luso-Brasileira de Letras.

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Maria Amélia tinha 87 anos e morreu na quarta-feira (15) no Rio. A causa não foi divulgada. Em nota, o Colégio Pedro II, fundado em 1837, decretou luto oficial de três dias: "A Reitora, em nome de todo o seu corpo docente, técnico e discente, expressa suas mais sinceras condolências aos familiares, amigos e admiradores neste momento de dor, reiterando nossa eterna gratidão por sua dedicação histórica".