Anvisa determina recolhimento de água Mamba Water por contaminação com bactéria
Dois lotes da água mineral sem gás tiveram a venda suspensa após a identificação da bactéria Pseudomonas aeruginosa em testes de controle de qualidade realizados pela fabricante
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de dois lotes da água mineral sem gás da marca Mamba Water após ser detectada a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa durante análises de controle de qualidade realizadas pelo fabricante.
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Este é o terceiro episódio de contaminação por esse microrganismo registrado no Brasil em poucos meses. Em abril, a bactéria foi detectada em mais de 100 lotes de produtos da marca Ypê. Já em junho, um lote da água mineral Crystal também precisou ser recolhido.
A decisão foi publicada no Diário Oficial da União na manhã desta quinta-feira (16). A Anvisa determinou o recolhimento voluntário dos produtos e suspendeu a comercialização, a distribuição e o uso das latas de 350 ml dos lotes 13 e 14, fabricados nos dias 3 e 4 de abril de 2026.
Segundo a agência, os produtos têm validade até abril de 2027.
A fabricante, HNK BR Indústria de Bebidas Ltda., informou a contaminação à Anvisa logo após identificar o problema durante testes de rotina. Até o momento, não há registro de consumidores afetados.
Quais produtos foram recolhidos
A determinação vale apenas para os seguintes produtos:
Mamba Water Água Mineral Sem Gás – lata de 350 ml;
lote 13 (fabricado em 3 de abril de 2026, validade até 3 de abril de 2027);
lote 14 (fabricado em 4 de abril de 2026, validade até 4 de abril de 2027).
Caso o indivíduo tenha as embalagens desses lotes, ele não pode consumir o produto. A Anvisa suspendeu a comercialização, distribuição e o uso até a conclusão das medidas adotadas pela empresa.