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Prefeitura de Niterói promove Arraiá Inclusivo no dia 26 de julho, no Campo de São Bento

Segunda edição da festa terá programação gratuita, acessível e aberta ao público, com atrações para toda a família

relogio min de leitura | Redação 16 de julho de 2026 - 08:31
Como parte do compromisso da Prefeitura com a inclusão, o evento vai contar com intérprete de Libras, ampliando a acessibilidade e garantindo que mais pessoas possam participar da programação com autonomia e conforto
Como parte do compromisso da Prefeitura com a inclusão, o evento vai contar com intérprete de Libras, ampliando a acessibilidade e garantindo que mais pessoas possam participar da programação com autonomia e conforto -

A Prefeitura de Niterói promove, no dia 26 de julho (domingo), a segunda edição do Arraiá Inclusivo, uma manhã de celebração das tradições julinas marcada pela convivência, diversão e inclusão. A iniciativa é organizada pela Coordenadoria de Acessibilidade, dentro do programa Niterói Inclusivo. O evento será realizado das 9h às 12h, no Campo de São Bento, próximo à estátua do ator Paulo Gustavo, e é aberto ao público.

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A coordenadora de Acessibilidade, Camila Rodrigues, destaca que a iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura com a construção de uma cidade mais inclusiva.

"Cada ação que realizamos por meio do Programa Niterói Inclusivo reforça o compromisso da Prefeitura de Niterói em se tornar uma cidade cada vez mais acessível e inclusiva. Queremos que cada criança, jovem, adulto, pessoa com deficiência e idoso se sinta pertencente e bem-vindo. A Festa Julina Inclusiva celebra a diversidade, o respeito e o direito de todos participarem plenamente dos espaços públicos. Esperamos as famílias para vivermos juntos uma manhã de muita alegria, tradição e inclusão”, explicou Camila Rodrigues.

A programação foi pensada para garantir momentos de lazer para toda a família, reunindo atividades típicas das festas julinas em um ambiente acolhedor e acessível.

Entre as atrações estão pescaria, quadrilha, oficina de personalização de chapéus, oficina de maquiagem típica, distribuição de brindes, lanche gratuito e outras atividades recreativas voltadas para crianças, jovens e adultos.

Como parte do compromisso da Prefeitura com a inclusão, o evento vai contar com intérprete de Libras, ampliando a acessibilidade e garantindo que mais pessoas possam participar da programação com autonomia e conforto.

Serviço Arraiá Inclusivo:

Data: 26 de julho (domingo)

Horário: 9h às 12h

Local: Campo de São Bento (próximo à estátua de Paulo Gustavo)

Tags:

Arraiá campo de sao bento Niterói prefeitura de niterói

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