Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,08 | Euro R$ 5,809
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Maricá oferece sessão de cinema para crianças dos residenciais Minha Casa, Minha Vida

Iniciativa, de programação especial de férias da Prefeitura local, promove cultura, lazer e inclusão para mais de 100 moradores de Inoã e Itaipuaçu

relogio min de leitura | Redação 15 de julho de 2026 - 19:57
A atividade ocorreu no Cine Henfil, no Centro
A atividade ocorreu no Cine Henfil, no Centro -

A Prefeitura de Maricá realizou, nesta quarta-feira (15/7), uma programação especial de férias para 104 crianças moradoras dos residenciais do programa Minha Casa, Minha Vida de Inoã e de Itaipuaçu. A atividade ocorreu no Cine Henfil, no Centro, com uma sessão exclusiva da animação indicada ao Oscar "Robô Selvagem", integrando diversão, arte e interação social durante o recesso escolar.

A exibição dos filmes para esse público no cinema público é desenvolvida pela Secretaria Especial de Promoção das Comunidades e do Minha Casa, Minha Vida, em parceria com a Secretaria de Cultura e das Utopias, contribuindo para democratizar o acesso aos equipamentos culturais da cidade por meio de ações integradas.

Leia também: 

Argentina vira sobre a Inglaterra e chega à terceira final em quatro Copas do Mundo

FIFA retira transfer bans e Botafogo pode registrar atletas

“As crianças se animaram bastante, principalmente por ser uma atividade externa. Para muitas delas, foi a primeira experiência em uma sala de cinema, o que nos trouxe ainda mais felicidade”, ressaltou Nathaly Santos, coordenadora de projetos da Secretaria Especial de Promoção das Comunidades e do Minha Casa, Minha Vida.

Para Roger Hiltz, supervisor de atividades no Cine Henfil, a iniciativa faz a diferença no cotidiano do público infantil. “Essa é uma atividade recorrente, onde realizamos o apoio à colônia de férias, proporcionando esse momento único às crianças. O filme que exibimos já é considerado um clássico contemporâneo, o que tornou tudo mais especial”, concluiu.

Matérias Relacionadas