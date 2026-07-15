Maricá oferece sessão de cinema para crianças dos residenciais Minha Casa, Minha Vida

A Prefeitura de Maricá realizou, nesta quarta-feira (15/7), uma programação especial de férias para 104 crianças moradoras dos residenciais do programa Minha Casa, Minha Vida de Inoã e de Itaipuaçu. A atividade ocorreu no Cine Henfil, no Centro, com uma sessão exclusiva da animação indicada ao Oscar "Robô Selvagem", integrando diversão, arte e interação social durante o recesso escolar.

A exibição dos filmes para esse público no cinema público é desenvolvida pela Secretaria Especial de Promoção das Comunidades e do Minha Casa, Minha Vida, em parceria com a Secretaria de Cultura e das Utopias, contribuindo para democratizar o acesso aos equipamentos culturais da cidade por meio de ações integradas.

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“As crianças se animaram bastante, principalmente por ser uma atividade externa. Para muitas delas, foi a primeira experiência em uma sala de cinema, o que nos trouxe ainda mais felicidade”, ressaltou Nathaly Santos, coordenadora de projetos da Secretaria Especial de Promoção das Comunidades e do Minha Casa, Minha Vida.

Para Roger Hiltz, supervisor de atividades no Cine Henfil, a iniciativa faz a diferença no cotidiano do público infantil. “Essa é uma atividade recorrente, onde realizamos o apoio à colônia de férias, proporcionando esse momento único às crianças. O filme que exibimos já é considerado um clássico contemporâneo, o que tornou tudo mais especial”, concluiu.