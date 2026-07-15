Argentina vira sobre a Inglaterra e chega à terceira final em quatro Copas do Mundo

Messi deu duas assistências e comandou a virada da Argentina sobre a Inglaterra - Foto: Site oficial da Fifa

Messi deu duas assistências e comandou a virada da Argentina sobre a Inglaterra - Foto: Site oficial da Fifa

A Argentina está novamente na decisão da Copa do Mundo. Em uma semifinal que teve emoção até os minutos finais, a atual campeã derrotou a Inglaterra por 2 a 1, de virada, nesta terça-feira (15), em Atlanta, e garantiu vaga na final do Mundial de 2026. A equipe comandada por Lionel Scaloni enfrentará a Espanha na disputa pelo título.

A Inglaterra saiu na frente aos 55 minutos com Anthony Gordon, mas a reação argentina veio na reta final da partida. Aos 85, Enzo Fernández empatou após assistência de Lionel Messi. Já nos acréscimos, Lautaro Martínez aproveitou cruzamento de Messi e marcou de cabeça o gol da vitória.

Uma geração que marca época

Independentemente do resultado da final, a seleção argentina consolida uma das fases mais consistentes de sua história em Copas do Mundo.

Em 2014, a equipe liderada por Lionel Messi chegou à decisão no Brasil após eliminar Suíça, Bélgica e Holanda. Na final, acabou derrotada pela Alemanha por 1 a 0 na prorrogação, com o gol de Mario Götze.

Quatro anos depois, na Rússia, a campanha foi bem diferente. A Argentina sofreu para avançar na fase de grupos e acabou eliminada pela França nas oitavas de final, em uma derrota por 4 a 3 para a equipe que seria campeã do torneio.

Sob o comando de Lionel Scaloni, em 2022, no Catar, a Albiceleste conquistou seu terceiro título mundial após superar França nos pênaltis, em uma das finais mais marcantes da história da competição. O título encerrou um jejum de 36 anos sem a taça e coroou Lionel Messi com o principal título de sua carreira.

Campanha marcada por fortes emoções

A caminhada argentina até a final esteve longe de ser tranquila. Nas fases eliminatórias, a equipe precisou superar adversários em partidas de grande desgaste.

Nas oitavas de final, venceu Cabo Verde por 3 a 2. Depois, protagonizou uma virada heroica diante do Egito, saindo de uma desvantagem de dois gols nos minutos finais para vencer por 3 a 2. Nas quartas, derrotou a Suíça por 3 a 1 após a prorrogação. Já na semifinal, voltou a mostrar poder de reação ao buscar a virada sobre a Inglaterra nos minutos finais.

Em sua última Copa, Messi segue sendo herói

Aos 39 anos, o capitão argentino voltou a ser decisivo ao participar diretamente dos dois gols da semifinal. Embora não tenha balançado as redes, distribuiu as assistências para Enzo Fernández e Lautaro Martínez, conduzindo a equipe à segunda final consecutiva de Copa do Mundo.