FIFA retira transfer bans e Botafogo pode registrar atletas

A FIFA suspendeu os dois transfer bans do Botafogo que estavam ativos nessa quarta-feira (15), e, com isso, o clube pode voltar a registrar novos jogadores.

Uma das punições era por conta da dívida referente a contratação de Jordan Barrera junto ao Junior Barranquilla, da Colômbia, e a outra por multas administrativas.

O Botafogo chegou a ter seis transfer bans ativos ao mesmo tempo referentes a dívidas nas contratações de Thiago Almeida (Atlanta United), Rwan Cruz (Ludogorets), Santi Rodríguez (New York City), Artur (Zenit) e Lucas Villalba (Nacional-URU), além daquela pelo não pagamento de multas administrativas.

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Em meio ao processo de Recuperação Judicial, a Fifa removeu gradualmente os transfer bans do Botafogo após reconhecer o processo da RJ. As dívidas ainda não foram pagas, mas serão renegociadas dentro do plano de recuperação.

Com isso, após três meses o clube poderá voltar a inscrever atletas, e inclusive, registrar algumas novas contratações que já estão acertadas. São elas os goleiros Warleson e Gabriel Batista, o lateral Paulinho, o zagueiro Lucas Monzón e o volante Domingos Andrade.