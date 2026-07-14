Pinguim é resgatado ferido no Piscinão de Ramos
A ave foi encontrado na faixa de areia
Um pinguim ferido foi resgatado pela Patrulha Ambiental, no Piscinão de Ramos, na Zona Norte do Rio, no último sábado (11). O animal foi localizado na faixa de areia, perto da água. Imagens do resgate circulam pelas redes sociais.
Os agentes informaram que o animal estava com ferimentos e precisava de atendimento especializado. Os bombeiros do quartel do Piscinão de Ramos chamaram a Patrulha Ambiental, que iniciou o protocolo de avaliação da saúde do pinguim e os procedimentos que seriam preciso tomar.
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O Corpo de Bombeiros informou que somente em 2026 a corporação teria sido chamada oito vezes para atender ocorrências relacionadas com pinguins no Estado do Rio de Janeiro.