Pinguim é resgatado ferido no Piscinão de Ramos

Um pinguim ferido foi resgatado pela Patrulha Ambiental, no Piscinão de Ramos, na Zona Norte do Rio, no último sábado (11). O animal foi localizado na faixa de areia, perto da água. Imagens do resgate circulam pelas redes sociais.

Os agentes informaram que o animal estava com ferimentos e precisava de atendimento especializado. Os bombeiros do quartel do Piscinão de Ramos chamaram a Patrulha Ambiental, que iniciou o protocolo de avaliação da saúde do pinguim e os procedimentos que seriam preciso tomar.

O animal foi localizado na faixa de areia | Foto: Reprodução - TV Globo

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O Corpo de Bombeiros informou que somente em 2026 a corporação teria sido chamada oito vezes para atender ocorrências relacionadas com pinguins no Estado do Rio de Janeiro.