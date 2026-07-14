Camisa usada por Vozinha na Copa bate recorde em leilão
Uniforme do goleiro de Cabo Verde recebeu 59 ofertas de 16 países
A camisa usada por Vozinha na partida entre Cabo Verde e Arábia Saudita, pela fase de grupos da Copa do Mundo, foi vendida por R$ 65.575 no site especializado em leilões MatchWornShirt. O valor é o maior já pago por um uniforme de goleiro na plataforma.
O lance vencedor superou os registrados por camisas de goleiros como Neuer e Alisson. Ao todo, o leilão recebeu 59 ofertas de compradores de 16 países, incluindo o Brasil. A peça foi adquirida por um torcedor dos Estados Unidos.
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Um dos destaques da campanha histórica de Cabo Verde no Mundial, Vozinha ganhou destaque pelas atuações na competição, principalmente nos confrontos contra Espanha e Argentina.
Mesmo com a eliminação da seleção cabo-verdiana para os argentinos na segunda fase, o goleiro terminou a Copa entre os nomes mais comentados do torneio.