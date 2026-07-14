Empreendedoras do Rio de Janeiro são vencedoras regionais da 9ª edição do Prêmio Academia Assaí

Vinte micro e pequenos(as) empreendedores(as) do setor de alimentação, representantes de diferentes regiões do Brasil, foram selecionados(as) como vencedores(as) regionais da 9ª edição do Prêmio Academia Assaí, iniciativa do Instituto Assaí que reconhece e impulsiona negócios de alimentação por meio de capacitação, visibilidade e oportunidades de desenvolvimento. Entre eles(as), estão duas representantes do Estado do Rio de Janeiro.

Ana Lucia Pimenta Pinto, responsável pela Sacolícia Gourmet, é uma das vencedoras da categoria Venda por encomenda e atua com sacolés artesanais há mais de cinco anos. Moradora do bairro Jardim América, no Rio de Janeiro, a empreendedora iniciou o negócio com a mãe, de 79 anos, durante a pandemia, abrindo uma empresa de sacolés focada no consumo inteligente. Motivado pela necessidade de sustentar a família como mãe solo, o negócio cresceu com entregas e embalagens vedadas exclusivas, além da criação do Babylé para evento. Pensando no futuro, ela planeja contratar freelancers, oferecendo oportunidades para outras mulheres para suprir a demanda.

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“O próximo passo da Sacolícia é comprar freezers para fechar parcerias de revenda e expandir o mercado. Além de realizar um sonho, temos o propósito social de crescer para gerar oportunidades de trabalho e apoiar outras mulheres que também enfrentam a jornada da maternidade solo”, destaca a empreendedora.

Participando pelo segundo ano no Prêmio Academia Assaí, Ana Lucia realizou todas as capacitações oferecidas focando em organização financeira, e busca aplicar o aprendizado para gerenciar compras de forma inteligente, agilizar a produção, manter o estoque, precificar corretamente e direcionar o lucro.

A segunda representante do estado é Cinthia Gomes da Cunha, dona da Castanha Doceria, que trabalha com doces tradicionais e finos. Com mais de cinco anos no mercado, ela produz produtos para festas, como trufas, pães de mel e bolos com chocolate agroecológico. A empreendedora do bairro Estrela do Norte, no município de São Gonçalo, também avançou na categoria Venda por encomenda.

Para aprimorar o negócio, Cinthia fez um curso de produção de chocolate a partir da amêndoa de cacau, utilizando apenas cacau e açúcar na composição. Além de abrir oportunidades no universo do cacau, com feiras e eventos, ela também teve acesso ao público vegano, já que o chocolate produzido não tem ingredientes de origem animal.

“Como próximos passos, quero estruturar meu ambiente de trabalho e aumentar a produção, enviando o chocolate agroecológico para fora do estado do Rio. Meu objetivo é ter capacidade produtiva para entregar esses doces para todo o Brasil”, afirma a confeiteira.

Prêmio Academia Assaí segue com a missão de valorizar o empreendedor

A edição de 2026 recebeu mais de 7 mil inscrições de empreendedores(as) de todo o Brasil. A seleção dos vencedores foi realizada a partir de uma jornada de desenvolvimento que incluiu aulas, atividades práticas relacionadas ao conteúdo, apresentação individual do seu negócio. A cada etapa que os(as) empreendedores(as) avançaram, um novo pacote de prêmios foi concedido.

Nessa fase, os(as) 20 vencedores(as) regionais foram selecionados(as) a partir das notas de participação e da avaliação feita por especialistas. Agora, partem para uma nova etapa do projeto. Cada um(a) receberá uma premiação composta por R$ 4 mil em cartão pré-pago, R$ 600 em vale-compras no Assaí, um smartphone, consultoria individual, uma premiação especial em loja e uma viagem com tudo pago para São Paulo - SP, onde participarão da Semana de Imersão Presencial, com uma programação voltada ao aprendizado, troca de experiências e fortalecimento dos negócios.

A jornada ainda não termina aí. Os(as) 20 vencedores(as) regionais seguem na disputa pelas quatro vagas de vencedores(as) nacionais, que receberão mais R$ 15 mil para investir em seus empreendimentos. Entre eles(as), também será escolhido(a) o grande destaque nacional da edição, que conquistará uma premiação adicional de R$ 10 mil e uma assessoria avançada para apoiar o crescimento do negócio.

O perfil dos(as) vencedores(as) desta edição revela a diversidade e a força do empreendedorismo alimentar brasileiro. A edição de 2026 também reforça o compromisso da iniciativa com a diversidade e a inclusão. Entre os(as) vencedores(as) regionais, 80% são mulheres, 65% se autodeclaram pretos(as) ou pardos(as) e 10% são indígenas. A premiação tem entre seus critérios de seleção quesitos socioeconômicos e marcadores individuais para oferecer oportunidades a grupos historicamente minorizados.

"Chegar à nona edição do Prêmio Academia Assaí reforça nosso compromisso de reconhecer e dar visibilidade a empreendedores(as) que, diariamente, se dedicam a manter seus negócios em funcionamento. Os marcadores sociais desta edição também mostram quem está à frente do empreendedorismo alimentar no Brasil. Ver que a maioria dos(as) vencedores(as) é formada por mulheres e pessoas negras reforça a importância de criar oportunidades para fortalecer esses negócios e impulsionar seu desenvolvimento", afirma Thaís Melara, gerente do Instituto Assaí.