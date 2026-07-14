Brincadeira de funcionários termina com dois baleados por policial civil de folga

Uma falsa tentativa de assalto terminou com dois funcionários de um lava-rápido baleados por um policial civil de folga, na tarde de segunda-feira (13), na Avenida Sapopemba, na Zona Leste de São Paulo.

Segundo a Polícia Civil, os dois homens trabalhavam em um lava-rápido que presta serviços para uma loja de veículos da região. Ao chegarem ao estabelecimento em uma motocicleta, um deles simulou estar armado e anunciou um suposto assalto, sem saber que havia um policial civil de folga no local.

Ao acreditar que se tratava de um roubo, o agente reagiu e efetuou disparos, atingindo os dois funcionários. Somente após a ação foi constatado que os homens eram conhecidos pelos trabalhadores da loja e que tudo não passava de uma suposta brincadeira, situação desconhecida pelo policial no momento da intervenção.

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Após os disparos, o policial acionou o Centro de Operações da Polícia Civil (CEPOL), solicitou atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e prestou os primeiros socorros às vítimas até a chegada da equipe de resgate.

Os dois baleados foram levados conscientes e conversando para uma unidade de saúde. Um deles foi atingido no peito e o outro no abdômen. O policial não sofreu ferimentos.

O caso foi registrado no 42º Distrito Policial. A área foi preservada para a realização da perícia, e a Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da ocorrência.