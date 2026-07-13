Caminhão tem pane, motorista perde o controle e 'invade' imóvel em Itauna

Caminhão destruiu o muro do imóvel e um carro que estava no local - Foto: Rodrigo Gomes/Tv Cultura Rio

Caminhão destruiu o muro do imóvel e um carro que estava no local - Foto: Rodrigo Gomes/Tv Cultura Rio

Um caminhão betoneira invadiu uma oficina mecânica após supostamente perder os freios na noite desta segunda-feira (13), na Rua Vicente Lima Cleto, em Itaúna, São Gonçalo. Ninguém ficou gravemente ferido.

Segundo informações, o acidente ocorreu por volta das 19h30. O caminhão seguia seu trajeto quando apresentou uma pane mecânica, voltou de ré, atravessou a pista e acabou invadindo o imóvel onde funciona uma oficina mecânica.

No momento em que o motorista perdeu o controle do veículo, ele e um segundo ocupante pularam do caminhão e sofreram ferimentos leves.





Rodrigo Gomes/Tv Cultura Rio

Autor: Rodrigo Gomes/Tv Cultura Rio | Descrição:

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou dois atendimentos no local. Não há informações oficiais sobre o estado de saúde das vítimas, mas, segundo relatos de testemunhas, ninguém ficou gravemente ferido.

Na oficina, o caminhão destruiu o muro e ainda colidiu contra um carro de passeio.