Estrutura de palco cede durante show da cantora Pocah ; Vídeo

O palco onde acontecia o show da cantora Pocah cedeu enquanto a artista se apresentava para os seus fãs - Foto: Divulgação

O palco onde acontecia o show da cantora Pocah cedeu enquanto a artista se apresentava para os seus fãs - Foto: Divulgação

O palco onde acontecia o show da cantora Pocah cedeu enquanto a artista se apresentava para os seus fãs. O incidente aconteceu na noite deste domingo (12), em Contagem, localizado na Região Metropolitana de Belo Horizonte, durante a participação da artista no festival Todo Mundo no Rancho.

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Em um vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver o momento em que o acidente acontece. Pocah e suas três bailarinas dançavam durante a apresentação, e parte da coreografia incluía alguns pulos. Quando elas executaram o movimento, a estrutura cedeu, fazendo com que perdessem o equilíbrio.

Após o susto, a cantora se pronunciou em seu perfil no Instagram e tranquilizou os seguidores. De acordo com a publicação da artista, a primeira preocupação foi verificar se as bailarinas estavam bem e retirá-las do local. Nos stories, Pocah apareceu em tom de brincadeira e escreveu: "Só as que abalam as estruturas" .





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A artista também afirmou que todas as envolvidas no incidente passam bem e contou que, depois do susto, a equipe se reuniu para tomar uma cerveja e relaxar.

Pronunciamento da casa de eventos Rancho Bill

A organização do festival Todo Mundo no Rancho informou que está apurando as causas do acidente ocorrido durante a apresentação da cantora Pocah, neste domingo (12), em Contagem, na Grande Belo Horizonte. De acordo com a nota divulgada, uma parte do palco, composta por uma passarela e um palco de apoio, cedeu no momento em que a artista e duas bailarinas interagiam com o público.