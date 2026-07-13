Dia do Homem reforça a importância da atividade física para a saúde masculina

Profissionais e praticantes de atividades físicas destacam a importância do esporte como aliado da saúde masculina, incentivando a prevenção, a qualidade de vida e a realização de exames de rotina - Foto: Layla Mussi

Profissionais e praticantes de atividades físicas destacam a importância do esporte como aliado da saúde masculina, incentivando a prevenção, a qualidade de vida e a realização de exames de rotina - Foto: Layla Mussi

Você sabia que, assim como as mulheres, os homens também têm um dia inteiramente dedicado a eles no calendário? Longe de ser apenas uma data comemorativa, o Dia dos Homens foi criado com uma missão urgente: estimular o cuidado com a saúde masculina e combater o histórico de negligência em relação à prevenção de doenças.

O famoso ditado popular de que "homem não chora e não vai ao médico" está com os dias contados, e a prática regular de atividades físicas tem sido uma das principais aliadas dessa mudança de comportamento. Seja na musculação, na corrida, na natação, nas lutas, nos esportes coletivos ou em modalidades de alta intensidade, como o CrossFit, cada vez mais homens têm encontrado no esporte um incentivo para cuidar não apenas da estética, mas também da saúde. O interesse por um melhor desempenho físico acaba levando muitos deles a realizar exames de rotina, acompanhar indicadores de saúde e buscar orientação profissional. Para entender como a prática esportiva tem contribuído para essa transformação, O SÃO GONÇALO conversou com profissionais da área que revelam os desafios e os benefícios de se exercitar.

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Nesse cenário, o esporte vem se consolidando como uma importante ferramenta de promoção da saúde e da qualidade de vida masculina, reforçando a mensagem do Dia do Homem, que busca incentivar a prevenção e a realização de consultas e exames periódicos.



“Homens, diferentemente das mulheres, se preocupam muito menos com a saúde, tanto com a atividade física quanto com a prevenção. Por isso, o Dia do Homem é muito importante para que eles se cuidem, não só com a prática de atividade física e uma boa alimentação, mas também com a saúde preventiva. A maioria dos homens não procura o médico, só procura fazer um exame quando acontece alguma coisa. Isso é muito preocupante para a saúde dos homens. É preciso se prevenir, procurar um médico regularmente e fazer exames de rotina. Praticar atividade física e manter uma boa alimentação ajudam bastante”, disse o educador físico há cinco anos e praticante de CrossFit, Hugo Silva Mendes, de 38 anos.

Hugo Silva Mendes, educador físico e praticante de CrossFit, reforça a importância da atividade física, da alimentação equilibrada e dos exames de rotina para a prevenção de doenças e a promoção da saúde masculina | Foto: Layla Mussi

Um dos exemplos de atividade física que vem ganhando espaço entre homens e mulheres é o CrossFit, modalidade que reúne exercícios funcionais, força, resistência e condicionamento físico, proporcionando diversos benefícios à saúde.

“É, o CrossFit é um método de treinamento que trabalha muito a força, o condicionamento físico e a agilidade. Por isso, ele é amplo, geral e inclusivo. Qualquer pessoa pode praticá-lo, e quem o pratica consegue ter um bom rendimento em relação à saúde e ao condicionamento físico, já que a modalidade desenvolve todas as valências físicas de que um ser humano precisa”, disse o profissional de educação física Rodrigo Cunha, de 40 anos.



Rodrigo Cunha, profissional de educação física, destaca que a prática regular de atividades físicas contribui para o fortalecimento da saúde, do condicionamento físico e da qualidade de vida | Foto: Layla Mussi

O peso dos dados

Apesar das recomendações, muitos homens ainda não buscam ajuda médica com frequência. Essa realidade é refletida nos dados do Ministério da Saúde, que apontam que os homens vivem 7,1 anos a menos do que as mulheres. Os números também indicam que o risco de morte por doenças crônicas não transmissíveis, como enfermidades cardiovasculares e respiratórias crônicas, é entre 40% e 50% maior entre os homens do que entre as mulheres.

Os dados são alarmantes e demonstram a realidade de grande parte da população masculina brasileira. Nem mesmo quem pratica atividades físicas está livre desse comportamento, já que muitos acabam deixando a própria saúde em segundo plano.

“Ultimamente eu tenho negligenciado um pouco, porque acaba que a gente fica muito na correria. A gente quer resolver a saúde das pessoas que estão ao nosso redor e acaba faltando tempo para cuidar da nossa. Dorme tarde, acorda muito cedo e, às vezes, não sobra tempo para isso. A gente acaba cuidando da saúde só quando chega a um nível que não dá mais. O que não é o certo, não é o ideal”, disse o estagiário de educação física Nicolas dos Santos Monteiro, de 28 anos, que pratica CrossFit há cinco anos.

Nicolas dos Santos Monteiro, estagiário de Educação Física e praticante de CrossFit, reconhece que a correria do dia a dia pode levar muitos homens a negligenciarem a própria saúde e alerta para a importância da prevenção | Foto: Layla Mussi

Dia Internacional do Homem e sua importância

Os homens contam com duas datas para serem homenageados e, principalmente, lembrados da importância dos cuidados com a saúde e a qualidade de vida: 15 de julho e 19 de novembro.

No Brasil, as comemorações ocorrem em 15 de julho, em razão da proposta feita pela Ordem Nacional dos Escritores, em 1992. Há mais de três décadas, a data chama a atenção de autoridades e especialistas para a saúde masculina.

Já em outros países, o Dia Internacional do Homem é celebrado em 19 de novembro. A data foi instituída em 1999 por iniciativa do médico Jerome Teelucksingh, de Trinidad e Tobago, com o objetivo de promover debates sobre saúde, bem-estar e o papel social dos homens.

Desde o início dos anos 2000, campanhas de conscientização têm sido realizadas em diversos países para reforçar a importância dos cuidados com o corpo e com a saúde. Entre os principais temas estão a prevenção do câncer de próstata, o combate ao sedentarismo, os riscos do consumo excessivo de álcool e tabaco e a importância da prática regular de atividades físicas.

Dia dos Homens e Dia das Mulheres

Sabendo da importância do Dia dos Homens não apenas no calendário, mas também em um contexto social, surge a questão: o Dia dos Homens merece a mesma atenção que o Dia das Mulheres?

Para o educador físico Hugo Mendes, a data merece mais divulgação, principalmente para ampliar a conscientização sobre a saúde masculina.

“Ela precisa ser mais divulgada, principalmente com ações preventivas. Os homens ainda têm muito preconceito em relação ao exame de próstata, por exemplo. A partir dos 40 ou 50 anos, muitos ainda evitam falar sobre esse assunto. Mas cuidar da saúde é a melhor forma de prevenir uma doença grave, como o câncer”, explicou.

Na avaliação dele, o Dia dos Homens merece receber atenção tanto quanto o Dia das Mulheres.

“Sim, porque o Dia das Mulheres valoriza toda a luta e as conquistas femininas. Mas o Dia dos Homens também é importante, principalmente para reforçar a necessidade de cuidar da saúde. É preciso prevenir, se cuidar e buscar qualidade de vida para envelhecer com saúde”, afirmou.

Por outro lado, alguns acreditam que o Dia das Mulheres ainda demanda maior atenção devido às dificuldades históricas enfrentadas por esse público no acesso à saúde e à garantia de direitos.

“As mulheres infelizmente sofreram muito mais do que os homens em diversos aspectos. Não tem como igualar. O Dia dos Homens é importante, sim, mas, para mim, a saúde das mulheres ainda precisa receber mais atenção porque, durante muitos anos, elas tiveram menos acesso a direitos, políticas públicas e respeito”, disse Nicolas.

Sob supervisão de Marcela Freitas