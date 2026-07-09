Homem é preso após agredir funcionária da Comlurb e tentar assediar outra pedestre no Centro do Rio

O caso foi registrado na 4° DP (Centro), onde o homem permaneceu preso à disposição da Justiça - Foto: Reprodução/ Google Street View

O caso foi registrado na 4° DP (Centro), onde o homem permaneceu preso à disposição da Justiça - Foto: Reprodução/ Google Street View

Um homem foi preso em flagrante por agentes da Força Municipal após agredir uma funcionária da Comlurb e tentar assediar uma pedestre no Centro do Rio de Janeiro. O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (8), na Avenida Presidente Vargas, onde a vítima realizava o serviço de limpeza na rua.

A gari foi atingida no rosto por um saco pesado que foi jogado pelo agressor, que se aproximou pelas costas. Mesmo machucada, ela utilizou uma vassoura para manter o homem afastado e evitar novas agressões físicas até que o socorro fosse acionado.

Equipes foram alertadas por uma testemunha que presenciou o ataque e indicou o paradeiro do suspeito. Durante as buscas, os policiais flagraram o homem agarrando outra mulher à força e tentando beijá-la contra a vontade dela.

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A segunda vítima conseguiu se desvencilhar e fugiu do local, não sendo localizada para prestar depoimento. O suspeito foi detido logo em seguida e foi reconhecido pela funcionária da Comlurb como o autor da agressão.

O homem foi encaminhado à delegacia e negou ter cometido as agressões e a importunação sexual. Em sua defesa, afirmou apenas que havia ingerido bebida alcoólica, tentando contestar os relatos das vítimas e dos agentes que presenciaram a segunda abordagem.

O caso foi registrado na 4° DP (Centro), onde o homem permaneceu preso à disposição da Justiça pelos crimes de lesão corporal e importunação sexual. A funcionária da Comlurb foi encaminhada para atendimento médico em uma unidade de saúde para tratar os ferimentos causados pelo impacto do objeto.