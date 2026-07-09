Homem é preso após agredir funcionária da Comlurb e tentar assediar outra pedestre no Centro do Rio
A gari foi atingida no rosto por um saco pesado que foi jogado pelo agressor
Um homem foi preso em flagrante por agentes da Força Municipal após agredir uma funcionária da Comlurb e tentar assediar uma pedestre no Centro do Rio de Janeiro. O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (8), na Avenida Presidente Vargas, onde a vítima realizava o serviço de limpeza na rua.
A gari foi atingida no rosto por um saco pesado que foi jogado pelo agressor, que se aproximou pelas costas. Mesmo machucada, ela utilizou uma vassoura para manter o homem afastado e evitar novas agressões físicas até que o socorro fosse acionado.
Equipes foram alertadas por uma testemunha que presenciou o ataque e indicou o paradeiro do suspeito. Durante as buscas, os policiais flagraram o homem agarrando outra mulher à força e tentando beijá-la contra a vontade dela.
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A segunda vítima conseguiu se desvencilhar e fugiu do local, não sendo localizada para prestar depoimento. O suspeito foi detido logo em seguida e foi reconhecido pela funcionária da Comlurb como o autor da agressão.
O homem foi encaminhado à delegacia e negou ter cometido as agressões e a importunação sexual. Em sua defesa, afirmou apenas que havia ingerido bebida alcoólica, tentando contestar os relatos das vítimas e dos agentes que presenciaram a segunda abordagem.
O caso foi registrado na 4° DP (Centro), onde o homem permaneceu preso à disposição da Justiça pelos crimes de lesão corporal e importunação sexual. A funcionária da Comlurb foi encaminhada para atendimento médico em uma unidade de saúde para tratar os ferimentos causados pelo impacto do objeto.