Acadêmicos de Niterói anuncia novos coreógrafos para comissão de frente rumo ao Carnaval de 2027

A Acadêmicos de Niterói anunciou os novos coreógrafos da comissão de frente da escola para o carnaval de 2027. Cláudia Simas e Vinicíus Rodrigues assumem o comando do quesito em busca dos 40 pontos no próximo desfile. Vinícius possuía a função de Diretor Artístico na escola e Cláudia já atuava na equipe.

Cláudia Simas é dançarina, professora e coreógrafa, com uma carreira construída por meio do estudo, da dedicação e da vivência no universo do samba e da dança brasileira. Formada pelo mestre Jaime Arôxa e registrada pelo Sindicato dos Profissionais da Dança do Rio de Janeiro, desenvolveu uma trajetória marcada pela atuação em companhias de dança, espetáculos, projetos culturais e grandes eventos.

Ao longo de sua carreira, integrou importantes Comissões de Frente do Carnaval Carioca, como as da Mocidade Independente de Padre Miguel e da União da Ilha do Governador. Também participou de produções artísticas ao lado de grandes nomes da música brasileira, como Diogo Nogueira e Alcione, além de levar a cultura do samba para diversos estados do Brasil e para países da Europa e dos Estados Unidos, ministrando workshops e realizando apresentações.

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Vinícius é nascido e criado no mundo do samba. Começou como passista aos 5 anos na Beija-flor. Depois migrou para o projeto de mestre-sala e porta-bandeira de Selminha Sorriso e Claudinho e também participou do Projeto Manoel Dionísio. É Campeão do maior espetáculo de samba de gafieira do mundo: Gafieira Brasil. Também comandou as comissões de frente da Acadêmicos do Sossego, Acadêmicos da Diversidade, Força Jovem Vasco e Unidos de Bangu no qual obteve a Nota Máxima em 2022 trazendo uma grande homenagem a Castor de Andrade com o Jogo do Bicho na Marquês de Sapucaí. Hoje é Professor de Dança pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro disseminando e inserindo novos contribuintes e talentos na Dança de Salão.

Vinícius gravou as novelas da Globo como “A Força do Querer”, “A Travessia” na temática do Samba e dirigiu um grupo de dançarinos no programa: Esquenta da Regina Casé, é um dos fundadores do Grupo Os Gafieiristas que ganhou o Prêmio Dez ou Mil do Programa do Ratinho (SBT) e Diretor da CIA AYÔ, que teve participação representando o Samba no Jogos Mundiais de Capoeira 2023 na Fundição Progresso/Lapa e nos Jogos Mundiais Estudantis no Parque Olímpico da Barra da Tijuca 2023.

A agremiação será a 5ª escola a desfilar na sexta-feira de carnaval, 5 de fevereiro, na Marquês de Sapucaí.