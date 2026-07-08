Recheado de garotos, Flamengo vence amistoso contra o Lausanne-Sport em Portugal
Os gols foram marcados no segundo tempo pelos jovens Lorran e Wallace Yan
O Flamengo conquistou sua primeira vitória na intertemporada europeia nesta quarta-feira (8). Jogando no Estádio Algarve, em Portugal, o Rubro-Negro bateu o Lausanne-Sport, da Suíça, por 2 a 0, em duelo válido pelo Troféu do Algarve.
Os gols foram marcados no segundo tempo pelos jovens Lorran e Wallace Yan, destaques da equipe comandada pelo técnico Leonardo Jardim.
Domínio rubro-negro e gols na etapa final
Com uma escalação modificada para rodar o elenco durante a pausa das competições oficiais, o Flamengo assumiu o controle das ações desde o primeiro minuto. No primeiro tempo, a equipe explorou bastante as jogadas de velocidade com Everton Cebolinha e Wallace Yan, mas esbarrou na pontaria e foi para o intervalo com o placar zerado.
Na segunda etapa, o panorama mudou logo no início. Aos 6, Lorran abriu o placar após boa jogada ofensiva. Aos 26, Wallace Yan aproveitou uma falha na saída de bola da defesa suíça, driblou o goleiro com muita tranquilidade e ampliou o marcador, garantindo a vitória.
O Lausanne-Sport tentou reagir na base da força física, cometendo faltas duras nos minutos finais, mas o sistema defensivo do Flamengo se manteve seguro até o apito final.
Próximo desafio vale troféu
Este foi o segundo compromisso do Flamengo em terras portuguesas, na estreia, o time havia empatado em 2 a 2 com o River Plate.
O encerramento da excursão internacional acontece no próximo sábado (11), às 15h30 (de Brasília), contra o Benfica. A partida decidirá o título do Troféu do Algarve antes do retorno da delegação ao Brasil para a retomada do Campeonato Brasileiro e das oitavas de final da Copa Libertadores.