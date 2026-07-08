Justiça mantém intervenção na Vasco SAF e nomeia novo interventor

O agravo de instrumento apresentado pelo clube social ainda será apreciado em segunda instância - Foto: Dikran Sahagian/Vasco

O agravo de instrumento apresentado pelo clube social ainda será apreciado em segunda instância - Foto: Dikran Sahagian/Vasco

A Justiça do Rio de Janeiro manteve, nesta quarta-feira (8), a intervenção judicial na Vasco SAF. A juíza Simone Gastesi Chevrand rejeitou o pedido de reconsideração apresentado pelo Vasco da Gama e nomeou o advogado Athos de Andrade Figueira Neves como o novo interventor da empresa.

O agravo de instrumento apresentado pelo clube social ainda será apreciado em segunda instância. Com a decisão, o presidente Pedrinho e a diretoria do CRVG continuam afastados do comando direto da SAF.

O novo interventor assume a função após a renúncia de Samantha Mendes Longo, que havia sido nomeada inicialmente. A juíza assumiu o caso após magistrados anteriores declararem suspeição.

Escopo limitado à administração e governança

Na decisão, a magistrada reforçou que a intervenção possui caráter transitório e finalidade estrita. O papel de Athos de Andrade Figueira Neves será limitado a:

Processos de governança;

Prestação de contas;

Circulação de informações entre os órgãos sociais da companhia.

A juíza também acrescentou uma nova missão ao interventor, de conduzir a gestão de forma a viabilizar a devolução do comando aos eleitos pelo clube ou, caso não seja possível, adotar providências para a convocação de uma assembleia deliberativa para uma nova gestão. O retorno gradual de membros do antigo conselho não está descartado.

Futebol e venda da SAF não são afetados

A decisão deixa claro que a rotina esportiva do Vasco não sofrerá interferências. Os executivos nomeados pela administração afastada permanecem normalmente em seus cargos e continuam responsáveis por: negociações e contratações de jogadores; contratação de comissão técnica e decisões do dia a dia da temporada do futebol.

"Continuam eles à frente das negociações de jogadores de futebol, contratação de técnico, e todas outras providências necessárias destinadas a permitir regular rotina no restante da temporada esportiva", destacou a juíza.

Além disso, a magistrada enfatizou que a decisão judicial não impõe qualquer obstáculo ou veto às negociações em andamento para a venda das ações da Vasco SAF para novos investidores.