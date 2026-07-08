Instrutor de voo pula de avião durante treinamento e deixa aluna sozinha na cabine

Uma aluna de 22 anos viveu momentos de tensão ao ser deixada sozinha no comando de uma aeronave após o instrutor de voo que a acompanhava saltar do avião em pleno voo, na Argentina. Apesar da situação, a jovem conseguiu pousar a aeronave em segurança com o auxílio da equipe em solo. O caso é investigado pela Justiça Federal de Córdoba.

O instrutor, Leandro Bertazzo, de 42 anos, morreu após o salto. O corpo dele foi localizado em uma área rural de Toledo, na província de Córdoba. Antes de deixar a aeronave, ele teria dito à aluna: "Você sabe o que fazer."

Leia também:

Jornalista Érika Leal, da Record TV, morre aos 47 anos

PM recupera dois veículos roubados e prende dupla por receptação em Niterói

Segundo Eduardo Alvarez, representante da escola de aviação Flying Parrot Córdoba, Bertazzo retirou os fones de ouvido, deixou o celular e conseguiu abrir a porta da aeronave em voo, apesar da dificuldade causada pela pressão do ar.

O episódio aconteceu no último sábado (4), durante um voo de instrução a aproximadamente 250 metros de altitude. Após o salto do instrutor, a aluna entrou em contato por rádio com a equipe da escola, recebeu orientações e conseguiu realizar o pouso sem incidentes.

A Flying Parrot Córdoba informou que a jovem já possuía brevê de piloto, mas tinha poucas horas de experiência e participava de uma sessão de treinamento.

De acordo com o jornal argentino Clarín, Bertazzo havia buscado atendimento psiquiátrico anteriormente, mas essa informação não teria sido comunicada à escola de aviação.

Ainda segundo Eduardo Alvarez, o comportamento do instrutor não despertou preocupação entre os colegas nos dias anteriores ao caso. A única mudança percebida foi o fato de ele pedir carona até o Aeroporto Coronel Olmedo, já que normalmente utilizava o próprio carro para ir ao trabalho.

No mesmo dia do incidente, Bertazzo já havia realizado outro voo de instrução. Além de atuar como instrutor, ele também tinha experiência como piloto comercial.