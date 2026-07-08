Jornalista Érika Leal, da Record TV, morre aos 47 anos

A jornalista Érika Leal morreu nesta terça-feira (7), aos 47 anos, em Brasília. A informação foi confirmada pela Record Brasília, emissora onde ela atuava desde 2019.

Segundo a TV, Érika estava internada há cerca de dois meses no Hospital Regional da Asa Norte (Hran), após sofrer um acidente doméstico que a deixou em coma.

Formada em Jornalismo pela Universidade Federal de Goiás (UFG), ela também era mestre em Interpretação e Tradução de Idiomas e construiu uma carreira com passagens por diferentes veículos de comunicação. Além da Record, apresentava o programa Interesse Público, exibido pela TV Justiça.

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Érika deixa duas filhas, de 19 e 17 anos. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento.

A Record Brasília emitiu uma nota de pesar:

"A Record está em luto pela perda da jornalista Érika Leal, que morreu nesta terça-feira (7), aos 47 anos, em Brasília. Ela estava internada havia cerca de dois meses no Hospital Regional da Asa Norte (Hran), em coma, após sofrer um acidente doméstico.

Érika fazia parte da equipe da Record Brasília desde 2019 e construiu uma trajetória marcada pelo profissionalismo, pela sensibilidade e pelo compromisso com a informação. Ao longo da carreira, participou de importantes coberturas nas áreas de política, economia, cultura e entretenimento, sempre com dedicação, elegância e respeito ao público.

Formada em Jornalismo pela Universidade Federal de Goiás (UFG), era mestre em Interpretação e Tradução de Idiomas pela University of Westminster, na Inglaterra. Fluente em inglês, acumulou experiência em televisão, rádio, internet, jornal, revista e assessoria de imprensa. Atualmente, também apresentava o programa Interesse Público, do Ministério Público Federal, exibido pela TV Justiça.

Érika deixa as filhas Jaqueline, de 19 anos, e Jéssica, de 17. Sua partida deixa um vazio entre colegas, amigos e familiares, que guardam a lembrança de uma profissional talentosa, generosa e apaixonada pelo jornalismo.

Neste momento de profunda tristeza, a equipe da Record Brasília presta suas mais sinceras condolências".