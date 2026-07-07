Cashback do Imposto de Renda: Receita abre consulta a lote especial automático
Receita libera consulta a lote inédito de ‘cashback’ do Imposto de Renda; saiba se você recebe
A Receita Federal disponibiliza , na próxima quarta-feira (8), por volta das 9h, a consulta ao lote especial de ‘cashback’ com restituição automática do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). Os pagamentos serão realizados para os contribuintes que não enviaram a declaração de 2025 por não estarem obrigados, mas que tiveram valores retidos durante o ano de 2024 que os credenciaram para a restituição. Os valores serão pagos no dia 15 de julho.
A expectativa do governo federal é que cerca de 4 milhões de contribuintes sejam beneficiados. Está prevista a liberação de aproximadamente R$ 500 milhões, que serão creditados diretamente nas contas dos contribuintes que possuem o CPF como chave Pix.
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O processo de restituição automática é uma medida piloto para aumentar o acesso a impostos pagos indevidamente pelo contribuinte ao longo do ano. Apesar de o cidadão não ter declarado o IRPF, a Receita Federal utiliza o cruzamento de dados para encontrar automaticamente valores a serem restituídos.
Confira os requisitos para ser um dos contemplados
O lote especial é dirigido para os contribuintes que possuem, simultaneamente, os critérios:
- Não era obrigada a realizar a declaração do IRPF referente ao exercício de 2025;
- Não entregaram a declaração por vontade própria;
- Registraram imposto de renda retido na fonte durante o ano de 2024;
- Têm valores a serem restituídos, delimitados a até R$ 1 mil por contribuinte;
- Contam com CPF em situação regular e chave Pix ligada ao CPF.
Como consultar e receber
Após as 9h da próxima quarta-feira (8), o contribuinte poderá checar se foi contemplado. Esse processo pode ser realizado na página da Receita Federal ou através do aplicativo Meu Imposto de Renda.
Já que a Receita Federal realiza uma declaração simplificada, usando dados de sua base, o contribuinte poderá acessar o documento gerado. Assim, será possível verificar os dados utilizados, incluir, retificar ou alterar informações.
Para os contribuintes contemplados, é fundamental que tenham uma chave Pix ligada ao CPF para receber os valores, pois a restituição será feita exclusivamente por meio desse sistema. Não será realizada a emissão de ordens de pagamento ou depósitos em contas que não estejam vinculadas ao CPF informado.
O lote especial de restituição automática não consta no calendário regular de restituição do Imposto de Renda de 2026, que continua com o cronograma estabelecido. Esta medida conta com um cronograma próprio, sendo previsto o pagamento da parcela única no dia 15 de julho. Os lotes regulares permanecem sendo quitados normalmente aos contribuintes que fizeram a declaração dentro do prazo legal. O próximo pagamento está previsto para ocorrer no dia 31 de julho.
A orientação da Receita Federal para os contribuintes é que utilizem apenas os canais oficiais para a consulta e acompanhamento, evitando o envolvimento de terceiros e assegurando a segurança das informações.