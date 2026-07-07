Homem é preso após agredir ex-namorada por 30 minutos em Nova Friburgo

Uma equipe da Deam-NF foi ao local assim que ficou sabendo da agressão - Foto: Divulgação/ PCERJ

Uma equipe da Deam-NF foi ao local assim que ficou sabendo da agressão - Foto: Divulgação/ PCERJ

A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem por tentativa de feminicídio contra a ex-namorada, nesta segunda-feira (6), em Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio. A mulher sofreu agressões por cerca de 30 minutos antes da chegada dos agentes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher no município (Deam-NF).

De acordo com as investigações, o crime teria sido motivado por ciúmes. O homem, desferiu vários golpes na cabeça e no rosto da vítima, inclusive com uma garrafa. Ela também apresentava lesões compatíveis com tentativa de defesa. Durante as agressões, o autor teria falado diversas vezes que iria matá-la.

A mulher conseguiu fugir no momento em que o agressor pausou os golpes e foi ao banheiro urinar. Ele ainda saiu de carro atrás dela pela região, mas não conseguiu encontrá-la.

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Uma equipe da Deam-NF foi ao local assim que ficou sabendo da agressão. Quando percebeu a aproximação dos agentes, o homem fugiu pela janela da casa e foi para uma área de mata nos fundos do imóvel. Segundo a polícia, as buscas se estenderam por várias horas por causa das dificuldades de acesso e pela grande extensão da vegetação. O agressor foi localizado em meio à mata e preso pelos agentes.

O homem foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.