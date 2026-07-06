Após eliminação, comissão técnica da Seleção deve passar por mudanças

Davide Ancelotti já tem saída definida, já Taffarel pode deixar a Seleção após mais de uma década - Foto: Rafael Ribeiro/ CBF

Davide Ancelotti já tem saída definida, já Taffarel pode deixar a Seleção após mais de uma década - Foto: Rafael Ribeiro/ CBF

O fim do ciclo do Brasil na Copa de 2026, após ser eliminado pela Noruega nas oitavas, também é o fim do ciclo de alguns membros da comissão técnica da Seleção Brasileira. Da atual equipe, um nome já tem sua saída confirmada e outros dois são especulados para saírem.

O filho do técnico Carlo Ancelotti, Davide, tem sua saída confirmada. O auxiliar tinha contrato com a CBF somente pelo período desta Copa, e ainda durante seu contrato acertou a ida para ser o treinador do Lille, da França, na próxima temporada europeia. O contrato será válido até 2028.

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Quem também deve dar adeus à amarelinha é o preparador de goleiros Taffarel. O tetracampeão atual na função desde setembro de 2014, na segunda passagem de Dunga pela Seleção. Taffarel teve um período de hiato, entre o fim da Copa de 2022 e 2024, com a chegada de Dorival.

A situação de Rodrigo Caetano, coordenador-geral das Seleções Masculinas, segue indefinida. Embora tenha renovado contrato para o próximo ciclo e mantenha uma relação próxima com Carlo Ancelotti, Caetano desempenha, entre os integrantes da comissão técnica, a função mais voltada à gestão administrativa e às articulações políticas dentro da CBF. Além disso, ele integra a entidade desde a gestão de Ednaldo Rodrigues, que deixou a presidência antes da eleição de Samir Xaud.

Apesar da eliminação, Carlo Ancelotti segue no comando da Seleção. O italiano já tinha acertado sua renovação antes do início da Copa, até 2030.